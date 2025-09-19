Sonos Voice Control kann ab sofort Philips Hue Lampen steuern

Für uns hier in Deutschland ist diese neue Funktion nicht ganz so relevant, denn Sonos Voice Control ist auch Jahre nach dem Start nur auf Englisch und Französisch verfügbar. Eine deutsche Lokalisierung steht immer noch aus. Trotzdem ist es in der heutigen Zeit erwähnenswert, was Sonos zusammen mit Philips Hue auf die Beine gestellt hat.

Offiziell vorgestellt wurde die Funktion bereits Anfang des Monats, jetzt ist sie verfügbar, wie wir bereits auf dem Hueblog mitgeteilt haben. Die Rede ist von der Sprachsteuerung von Philips Hue Lampen über Sonos Voice Control. Die Besonderheit: Die Steuerung erfolgt lokal und verlässt das heimische Netzwerk nicht. Ganz anders als beispielsweise bei einer Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Home.

Sprachsteuerung über Sonos funktioniert auch ohne Internet

Sobald die Verbindung zwischen dem Sonos-Account und dem Hue-Account hergestellt ist, wird für die Sprachsteuerung keine Internetverbindung mehr benötigt. Die Sprachbefehle werden lokal auf dem Sonos-Speaker verarbeitet und dann SSL-verschlüsselt an die Hue Bridge oder Hue Bridge Pro übertragen. Dort werden sie dann über das Zigbee Protokoll an die gewünschten Hue-Lampen weitergeleitet.

Zu den verfügbaren Funktionen schreibt Sonos:

Alle grundlegenden Befehle, die du erwartest, sind vorhanden. Beginne einfach mit „Hey Sonos, Schalte das Licht in der Küche ein“, „Stelle die Beleuchtung im Wohnzimmer auf 80 %“, „Schalte die Verandalichter auf Blau“ usw. Du kannst auch Hue-Szenen aktivieren („Schalte meine Filmszene ein“) und wenn du Hue-Smart-Stecker verwendest, kannst du diese ebenfalls mit einem Sprachbefehl ein- oder ausschalten.

Ebenfalls klasse: Passende Räume mit dem gleichen Namen, beispielsweise Wohnzimmer oder Schlafzimmer, werden automatisch zwischen Sonos-App und Hue-App verknüpft. Wenn ihr zum Sonos-Speaker im Wohnzimmer sagt „Schalte das Licht ein“, wird das Licht im Wohnzimmer eingeschaltet. Schade nur, dass das bisher nicht auf Deutsch funktioniert…