Das Wochenend-Gewinnspiel mit einer praktischen Ladestation von Ugreen

Natürlich wollen wir auch diese Woche mit einem Gewinnspiel abschließen. Ihr habt erneut die Chance auf einen coolen Preis aus unserem Fundus. Genauer gesagt geht es an diesem Wochenende um die MagFlow 2-in-1 Qi2 Ladestation von Ugreen im Wert von 49,99 Euro.

Die Ladestation ist mit allen iPhones ab der 12er-Generation kompatibel, natürlich auch mit dem neuen iPhone Air oder iPhone 17 Pro. Das Ugreen-Gadget setzt dabei auf den Qi2-Standard und kann euer iPhone nicht nur magnetisch festhalten, sondern auch mit 15 Watt aufladen.

Ein paar kleine Extras hat Ugreen natürlich eingebaut. Ihr könnt die Ladestation flach verwenden und euer iPhone darauf ablegen. Oder ihr klappt es auf und habt den Bildschirm so immer im Blick. Entweder im Hochformat oder auch im Querformat inklusive Standby.

Wenn ihr die MagFlow 2-in-1 Qi2 Ladestation aufgeklappt habt, dann gibt es im hinteren Teil Zugriff auf eine weitere Ladefläche, hier könnt ihr das Ladecase eurer AirPods platzieren. Mit einem Gewicht von nur 235 Gramm und Abmessungen von 11,6 x 6,6 x 2,4 Zentimetern eignet sich das Ladegerät auch prima für Reisen.

Im Lieferumfang ist ein 100 Zentimeter langes USB-C-Kabel enthalten, ein Netzteil müsst ihr selbst beisteuern. Ich bin mir aber sehr sicher, dass ihr noch eins übrig habt.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Leider haben wir es dieses Mal nicht hinbekommen, ein neues iPhone zu verlosen. Wenn euch die Ladestation gefällt, reicht eine einzige E-Mail aus, damit ihr sie gewinnen könnt. Sendet einfach bis Sonntag um 23:59 Uhr eine Nachricht an gewinnspiel@appgefahren.de und beantwortet im Betreff die folgende Frage.

In welcher Stadt hat Freddy am Freitag sein neues iPhone 17 Pro Max gekauft?

Unter allen richtigen Einsendungen werden wir am Montag eine Gewinnerin oder einen Gewinner ziehen und in unserem News-Ticker bekannt geben.