Jackery Explorer 500 v2: Kleine Powerstation jetzt als Neuauflage

Die neue Explorer 500 v2 ist da: Leichter, leistungsstärker und mit smarter Technik unter der Haube. Zum Marktstart gibt es die LiFePO4-Powerstation für nur 319 statt 499 Euro. Obendrauf schenkt dir Jackery ein kostenloses Autoladekabel. Die Aktion läuft nur bis zum 2. Oktober 2025.

Noch mehr sparen mit dem Solargenerator 500 v2

Wer gleich das Rundum-Sorglos-Paket will, greift zum Solargenerator 500 v2 inklusive Solarpanel. Das Bundle besteht aus dem neuen Explorer 500 v2 plus einem faltbaren 100-Watt-Solarpanel – perfekt für autarkes Laden unterwegs. Zum Early-Bird-Preis von 449 statt 699 Euro legt Jackery sogar noch ein 5-Meter-Verlängerungskabel und eine Tragetasche im Wert von fast 100 Euro gratis dazu.

Leicht, kompakt und richtig stark

Der Explorer 500 v2 bietet Wattstunden Kapazität, 500 Watt Dauerleistung und bis zu 1.000 Watt Spitzenleistung. Also genug Power für deine kleine Campingküche, Festival-Gadgets oder als Backup. Zwei AC-Steckdosen, zwei USB-C-Ports (100 Watt und 30 Watt), ein USB-A-Anschluss und ein 12-Volt-Port machen die kompakte Powerstation zum echten Allrounder.

Mit nur 5,7 Kilogramm Gewicht und einem flachen Format (31 x 20,5 x 15,6 Zentimeter) ist sie nicht nur extrem transportfreundlich, sondern passt auch bequem in den Kofferraum oder unter den Autositz.

Langlebiger Akku und intelligenter Schutz

Auch technisch hat Jackery ordentlich nachgelegt: Der verbaute LiFePO4-Akku hält bis zu 6.000 Ladezyklen durch. Die robuste, feuerfeste Hülle schützt dabei ebenso wie die neue ChargeShield 2.0-Technologie. Diese sorgt mit KI-gestützten Ladealgorithmen für sicheres Laden und schützt vor Kurzschluss, Überhitzung und Überspannung. Eine spezielle keramische Multi-Layer-Membran im Akku sorgt zusätzlich für thermische Stabilität.

Jackery Explorer 500 v2: Ab sofort erhältlich

Der Jackery Explorer 500 v2 ist ab sofort im Jackery-Onlineshop. Wer schnell zugreift, spart ordentlich und bekommt sogar noch Extras obendrauf. Ideal für alle, die eine kompakte, zuverlässige Powerstation für unterwegs oder zu Hause suchen.