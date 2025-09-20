Schon vor gut zwei Wochen hat die Telekom ein großes Update für die hauseigene MeinMagenta-App (App Store-Link) veröffentlicht, das ein frisches Look-and-Feel im Gepäck hat. Ich habe die App heute mal wieder geöffnet und war vom neuen Design überrascht. Nachdem ich mich kurz orientiert habe, finde ich die Umstellung aber durchaus gelungen. Alles wirkt etwas frischer und moderner. Aber irgendwie vermisse ich die Farbe Magenta, die nicht mehr so präsent ist.

Die MeinMagenta-App ist für Telekom-Kunden ein Pflicht-Download, da man unterwegs auf alle Daten zugreifen, Vertragsdaten ändern, Optionen dazu buchen oder auch auf die Magenta Moments zugreifen kann. Warum man unbedingt die Magenta KI integrieren musste, weiß ich nicht – habe ich noch nicht ein einziges Mals genutzt.

DB Navigator zeigt E-Scooter und Fahrräder in der Nähe an

Der neue Menüpunkt „Umgebung“ im DB Navigator (App Store-Link) bringt eine optimierte Karte mit, die fortan auch E-Scooter und Leih-Fahrräder anzeigt. Allerdings handelt es sich um eine reine Anzeige, denn zur Buchung wird man stets zum jeweiligen Anbieter weitergeleitet.

Besonders in Großstädten ist die Anzeige aber ziemlich unübersichtlich, da es einfach zu viele Anbieter und Angebote gibt. Aber: Wer schnell einen E-Scooter oder ein Leih-Rad in der Nähe sucht, muss so nicht die einzelnen Apps öffnen und die Verfügbarkeit prüfen, sondern kann im DB Navigator einfach alle verfügbaren Fahrzeuge und Räder anzeigen. Danach kann man dann gezielt in die jeweilige App des Anbieters wechseln und die Buchung dort vornehmen.

Der DB Navigator liegt in Version 25.17.1 im App Store zum Download bereit.