Verbiegt sich das neue iPhone Air? Ein Härtetest liefert Antworten

Mit seinem ultradünnen Design ist das iPhone Air das bisher schlankste iPhone überhaupt, denn es misst an der dünnsten Stelle gerade mal 5,6 Millimeter. Damit ist es sogar dünner als das berüchtigte iPhone 6, das einst wegen seiner Biegeanfälligkeit für Schlagzeilen sorgte.

Zur Erinnerung: Das iPhone 6 hatte einen 5,6 Millimeter dünnen Aluminiumrahmen und wurde damals in diversen YouTube-Videos durch übertriebene Belastung regelrecht „verbogen“. Die Frage liegt also auf der Hand:

Verbiegt sich das iPhone Air?

Apple wollte es genau wissen und hat das iPhone Air einem Extremtest unterzogen. In einem Video, das dem Technikmagazin Tom’s Guide exklusiv zur Verfügung gestellt wurde, sieht man, wie das neue Modell einer Maschine ausgesetzt wird, die einen Druck von rund 130 Pfund (knapp 59 kg) auf die Mitte des Gehäuses ausübt. Laut Tom’s Guide macht das iPhone dabei eine erstaunlich gute Figur: Es „springt bemerkenswert gut zurück“ und zeigt keine bleibenden Verformungen.

Das lässt hoffen – vor allem, weil das iPhone Air dank Titanrahmen deutlich robuster sein dürfte als das iPhone 6, das damals noch aus Aluminium bestand. Apple selbst sagt, das neue Air übertreffe „die strengen Anforderungen an die Biegefestigkeit“ und bezeichnet es sogar als das haltbarste iPhone aller Zeiten.

Natürlich stammen die ersten Belastungsvideos direkt von Apple – und sind entsprechend positiv. In weiteren Clips demonstriert der Hersteller unter anderem die neue Ceramic Shield 2-Front der iPhone-17-Modelle, die laut Apple dreimal kratzfester sein soll als zuvor. Auch ein Falltest des iPhone 17 Pro ist zu sehen – mit gewohnt gutem Ausgang.

iPhone Air im Biege-Test: Scheinbar sehr robust

Fazit: Erste Eindrücke deuten darauf hin, dass das iPhone Air deutlich stabiler ist als das iPhone 6. Trotzdem bleibt abzuwarten, wie sich das Gerät in unabhängigen Belastungstests und im Alltag tatsächlich schlägt.