Komoot: Routenplaner-App mit neuem Design

Die Routenplaner- und Navigations-App Komoot (App-Store-Link) hat ein großes Design-Update bekommen, das für die Webversion der Anwendung schon ausgerollt ist. Die App-Version soll bis Ende September angepasst werden. Das neue Design soll die Bedienbarkeit von Komoot vereinfachen und der Anwendung einen modernen Look verleihen.

Neu im Design sind die Schriftarten, Icons und auch die eingebundenen Illustrationen. Die Struktur der Seite und der App sind aber unverändert geblieben. Die neue Gestaltung soll die Anwendung übersichtlicher und klarer machen und für eine noch intuitivere Bedienbarkeit sorgen.

Fotos sollen mehr Anreiz schaffen

Fotos sollen künftig ebenfalls stärker in das Design einbezogen werden, wie Komoot mitteilt. Diese sollen besonders bei der Routenauswahl zum Tragen kommen. Man können inzwischen auf eine Datenbank von mehr als 87 Millionen Bildern zurückgreifen, so das Unternehmen. Die Karte bleibt bei der Routenplaner-Ansicht sichtbar, sodass ihr sehen könnt, an welchem Teil der Route das jeweilige Foto aufgenommen wurde.

Eine neue Suchleiste innerhalb der Web-App soll es euch erleichtern, die passenden Touren zu finden. Zudem werden Tourenvorschläge jetzt direkt auf der Startseite angeboten. All das diene dazu, die Nutzenden zu inspirieren. So wurden die Neuerungen auch vorrangig auf Grundlage von Nutzer-Feedback eingeführt, das Komoot über die Jahre eingesammelt hat.

So sieht das neue Komoot-Design aus

Das Team hinter Komoot bleibt aber nicht nur beim Launch eines neuen Designs. Auch neue Funktionen soll es in nächster Zeit geben, darunter einen überarbeiteten Web-Routenplaner, neue Filter, individuelle Voreinstellungen und mehr.

In der App soll der Offline-Modus auf der Apple Watch optimiert werden und Live-Aktualisierungen auf dem Smartphone besser funktionieren. Zudem soll es noch in diesem Jahr „Community Heatmaps“ geben, ein Feature, das ebenfalls von Nutzern gewünscht wurde und beliebte Routen der Community anzeigt.

Im Video gibt das Entwicklerteam einen Einblick in alle bevorstehenden Neuerungen:

Komoot könnt ihr kostenlos im App Store laden. Einige Kartenpakete sind dabei in der Free-Version enthalten. Für einige Gebiete können Karten via In-App-Kauf nachgeladen werden. Das angebotene Premium-Abo richtet sich an User, die Komoot sehr ausgiebig nutzen.