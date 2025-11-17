Neue Sensoren von SwitchBot und Tink Basis gestartet

Auf dem Zubehör-Markt dreht sich in diesen Tagen nicht nur alles im den Black Friday in der kommenden Woche. Die Hersteller haben auch zum Ende des Jahres noch die eine oder andere Neuerscheinung auf Lager. Mit dabei sind unter anderem SwitchBot mit einem neuen Anwesenheitssensor sowie tink.de mit seiner Eigenmarke Tink Basic und einem Bewegungsmelder.

Los geht es mit dem SwitchBot Smart mmWave Radar Bewegungssensor, der ab sofort für 32,99 Euro (Amazon-Link) gekauft werden kann. Vorab eine schlechte Nachricht: Auch wenn auf der Verpackung ein großes Matter-Logo zu sehen ist, ist für die Verbindung mit dem Smart Home Standard ein SwitchBot Hub erforderlich.

Wenn ihr den schon im Einsatz habt, bekommt ihr einen ziemlich günstigen Anwesenheitssensor. Er kombiniert mmWave-Radar, Lichtsensor und PIR-sensor, um selbst kleine Bewegungen sitzender Personen zu erkennen. So schaltet sich das Licht selbst dann nicht mehr ab, wenn ihr eine längere Sitzung einlegen müsst.

Der neue Anwesenheitssensor von SwitchBot wird mit Batterien versorgt, die bis zu zwei Jahre halten sollen. Er kann entwerfe aufgestellt, auf magnetischen Flächen haften oder auch festgeschraubt werden.

SwitchBot Smart mmWave Radar Bewegungssensor, Bluetooth Anwesenheitssensor mit... Bewegungs- & Anwesenheitserkennung: Anwesenheitssensor kombiniert mmWave-Radar, Lichtsensor und PIR-sensor, um selbst feine Bewegungen sitzender...

Batteriedesign & flexible Installation: Mit langlebiger Batterie läuft Sensor bis zu 2 Jahre kabellos. Die Magnetbasis erlaubt flache Platzierung,...

Mit Matter over Thread: Der neue Bewegungssensor von tink.de

Mit dem Tink Basics Motion Sensor bekommt ihr dagegen einen ganz klassischen Bewegungssensor. Dank Matter over Thread ist eine direkte Verbindung zum Smart Home eurer Wahl möglich, womit der Sensor absolut zukunftssicher ist. Technisch ist er einfacher gehalten, dafür aber auch günstiger. Vielleicht noch nicht bei einem einzelnen Bewegungssensor für 29,95 Euro, spätestens aber beim Doppelpack für nur 39,95 Euro.

Der Tink Basics Motion Sensor arbeitet mit zwei AAA-Batterien und kann ebenso flexibel aufgestellt werden. Er bietet einen 90 Grad großen Erfassungswinkel mit einer Reichweite von 3 bis 7 Metern. Ein paar weitere Details gibt es im folgenden Video direkt vom Hersteller.