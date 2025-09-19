Heute ist es soweit: Nicht nur das iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max sind von heute an offiziell erhältlich, auch die Apple Watch Series 11, die Apple Watch Ultra 3, die Apple Watch SE 3 und die AirPods Pro 3 starten in den Markt.

UPS und DHL haben heute alle Hände voll zu tun, da die meisten Vorbestellungen direkt an die Haustür geliefert werden. Ich bin heute morgen dann doch nach Frankfurt gefahren, da unsere Vorbestellung über Apple zu spät kommt und Amazon noch gar keinen Termin nennt. Um 6 Uhr habe ich mir das iPhone 17 Pro Max im Store reserviert und es ein paar Stunden später abgeholt – das ging wie immer fix und problemlos.

Auf dem Weg dorthin habe ich noch mit jemanden gesprochen, der es spontan versucht und als ich gegangen bin, ist er rein und konnte ein iPhone ohne Reservierung kaufen. Welches Modell es geworden ist, weiß ich aber nicht. Wir haben ja schon berichtet, dass die lokalen Apple Stores einen Lagerbestand haben – wie viele iPhones dort verfügbar sind, kann die Online-Anzeige im Bestellprozess zeigen. Wenn dein iPhone erst deutlich später geliefert werden soll und du einen Apple Store um die Ecke hast, kannst du prüfen, ob du so dein iPhone schneller erhalten kannst.

Amazon hat das neue iPhone auf Lager

Schneller als bei Apple geht es bei Amazon. Zahlreiche Modelle sind sofort auf Lager und können mit Lieferung am Montag, 22. September bestellt werden. Ich habe die passenden Links für dich:

iPhone 17 bei Amazon bestellen (Amazon-Link) – aktuell guter Lagerbestand, aber nicht für alle Farben

Lagerbestand, aber nicht für alle Farben iPhone Air bei Amazon bestellen (Amazon-Link) – aktuell guter Lagerbestand

Lagerbestand iPhone 17 Pro bei Amazon bestellen (Amazon-Link) – aktuell guter Lagerbestand

Lagerbestand iPhone 17 Pro Max bei Amazon bestellen (Amazon-Link) – aktuell leider kein Lagerbestand

Neue Apple Watch-Modelle sind teilweise sofort erhältlich

Während man bei Apple auf die Apple Watch Ultra 3 bis Anfang/Mitte Oktober warten muss, liefert Amazon sofort – das gilt aber nicht für alle Modelle. Gleiches gilt auch für die Apple Watch Series 11, die von Amazon schon am Montag geliefert wird. Bei der Apple Watch SE sieht die Lieferzeit bei Apple okay aus, schneller geht es aber auch hier über Amazon.

Apple Watch Ultra 3 bei Amazon bestellen (Amazon-Link)

Apple Watch Series 11 bei Amazon bestellen (Amazon-Link)

Apple Watch SE 3 bei Amazon bestellen (Amazon-Link)

AirPods Pro 3 wieder bei Amazon verfügbar

Nachdem die ersten Bestände im Amazon-Lager vergriffen waren, lassen sich die AirPods Pro 3 ab sofort wieder bestellen – mit Lieferung am Montag, 22. September.

AirPods Pro 3 jetzt bei Amazon bestellen (Amazon-Link)

Hast du ein neues Apple-Produkt gekauft?

Nutze gerne die Kommentare, um dich mit anderen auszutauschen. Hast du ein neues iPhone gekauft? Von welchem iPhone steigst du um? Ist es auch eine neue Apple Watch geworden? Oder nur die neuen AirPods Pro 3?