Mini Motorways: Apple Arcade-Spiel bekommt neuen Kreativmodus

Wenn ihr von Mini Metro nicht genug bekommen konntet und zudem ein aktives Abonnement bei Apple Arcade habt, dann gibt es vom Entwicklerteam Dinosaur Polo Club ein weiteres Spiel für euch: Mini Motorways (App Store-Link). Statt Metro-Linien werden hier Straßen, Ampeln und Kreisverkehre gebaut, damit Autos hoffentlich ohne Stau durch die Stadt fahren können.

Mini Motorways ist bei Apple Arcade für das iPhone, iPad und das Apple TV verfügbar und kann dort im Rahmen des Spiele-Abos gratis auf die unterstützten Geräte geladen werden. Für die Installation sollte man neben 180 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS/iPadOS/tvOS 13.0 oder neuer bereitstellen. Auch eine deutsche Lokalisierung ist für das beliebte Puzzlespiel vorhanden.

Ab sofort lässt sich in Mini Motorways ein ganz neuer Kreativmodus nutzen, und das nicht nur in der Version bei Apple Arcade, sondern auch auf der Nintendo Switch sowie auf PCs und Macs über die Spiele-Plattform Steam. Der neue Kreativmodus wird als kostenloses Update bereitgestellt und ermöglicht es den mittlerweile über neun Millionen Spielern und Spielerinnen, die Stadt auf eine ganz neue Art und Weise zu entdecken.

Kreativmodus wurde von Mini Metro inspiriert

Inspiriert wurde das Update vom bereits in Mini Metro vorhandenen Kreativmodus. Mit diesem kann man nun in Mini Motorways Destinationen platzieren und bearbeiten – und sie nach Belieben drehen, wenden, löschen oder die Farben anpassen. Auch das Platzieren und Bearbeiten von Häusern sowie das Ändern von Farben und Löschen von Häusern nach Belieben ist damit möglich.

Der neue Kreativmodus in Mini Motorways lässt sich in allen 23 Karten des Spiels ausprobieren, um das Game ganz neu erleben zu können. Der Kreativmodus ist auf allen Karten verfügbar, die man bisher im Spiel freigeschaltet hat. Zudem gibt es auch ein paar Verbesserungen und Fehlerbehebungen, wie zum Beispiel bessere Sounds im neuen Filmmodus.

Das Update auf Version 1.17 von Mini Motorways inklusive des neuen Kreativmodus ist ab sofort gratis für iOS, iPadOS und tvOS bei Apple Arcade im App Store verfügbar. Apple Arcade bietet eine Sammlung von über 200 Premium-Spielen ohne weitere Zukäufe, Werbung oder Abos und kann nach einem einmonatigen kostenlosen Probemonat zum Preis von 6,99 Euro/Monat abonniert werden. Wer ein neues iPhone, iPad, Apple TV oder einen Mac kauft, bekommt Apple Arcade zudem beim Kauf drei Monate lang kostenlos.