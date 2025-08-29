Apple teasert neue Powerbeats Fit an

Apple hat ein erstes Teaservideo zu einem neuen Paar kabelloser Ohrhörer veröffentlicht, das die neuen Powerbeats Fit zeigen. Die neuen Sport-Kopfhörer erscheinen unter der Beats-Marke und ähneln stark den beliebten Beats Fit Pro – inklusive In-Ear-Design und flexiblem Silikonflügel, der für sicheren Halt im Ohr sorgt. Passend dazu lautet der Slogan im Video: „Fit für jede Bewegung“.

Für besonders sportliche Nutzer

Offizielle Details hält Apple aktuell noch zurück, doch der Name und das Design lassen auf ein sportliches Modell schließen, das womöglich sogar mit Features wie Herzfrequenzmessung oder aktiver Geräuschunterdrückung kommt, wie wir sie aus den Powerbeats Pro 2 kennen. Ob diese Funktionen tatsächlich enthalten sind, bleibt abzuwarten.

Release im Herbst 2025

Apple kündigt die Powerbeats Fit für den Herbst 2025 an. Technisch beginnt dieser am 22. September (in den USA), sodass ein Launch kurz nach dem iPhone-Event am 9. September sehr wahrscheinlich ist. Erfahrungsgemäß starten neue Beats-Produkte oft im Schatten größerer Apple-Releases, was ebenfalls für diesen Zeitraum spricht.

Die Powerbeats Fit könnten die perfekte Mischung aus Komfort, sicherem Sitz und Fitness-Features bieten. Wer auf der Suche nach sporttauglichen In-Ears mit Apple-Qualität ist, sollte die Ohren offen halten. Spätestens im Herbst wissen wir mehr.