ESR Shift Case: Magnetische und sehr flexible iPad-Hülle im Test

Zusammen mit ESR habe ich auf Social Media ein Video zum Shift Case veröffentlicht, das mich wirklich begeistert hat. Gerne möchte ich dir die flexible und hochwertige iPad-Hülle, das ESR Shift Case (Amazon-Link), auch im Blog vorstellen.

Ich habe die blaue Variante der Hülle im Einsatz und die Farbe gefällt mir sehr gut. Zur Auswahl stehen aber auch weitere Varianten, zum Beispiel in Braun, Grau, Rot oder Schwarz. Das generelle Look and Feel der Hülle ist toll, allerdings ist klar, dass das Case das iPad dicker und schwerer macht. Durch die zahlreichen Magnete kommt man beim großen Modell für das 13-Zoll-iPad Pro auf 733 Gramm.

ESR Shift Case bietet zahlreiche Aufstellwinkel

Das iPad selbst wird in ein einfaches Case gepackt, das sich auch komplett von der Hülle lösen lässt. In der Hülle befestigt, kann man mit dem Deckel zahlreiche Aufstellwinkel einstellen. Wird der Deckel nach hinten geklappt, stehen sechs verschiedene Winkel bereit, um das iPad zwischen 30 und 75 Grad aufzustellen. Magnete sorgen dafür, dass nichts wackelt. Die steileren Winkel eignen sich zum Streamen oder Filmeschauen.

Darüber hinaus befindet sich am Deckel eine weitere Lasche, mit der sich das iPad in einem sehr flachen Winkel aufstellen lässt. Die drei Rasten sorgen für Winkel zwischen 15 und 25 Grad – ideal, um mit dem Apple Pencil zu arbeiten oder Texte zu tippen.

Da alles magnetisch hält, sind die Einstellmöglichkeiten ziemlich flexibel und einfach anzuwenden. Außerdem kann man sein iPad im Betrachtungsmodus auch höher an der Hülle platzieren, was wiederum durch Magnete ermöglicht wird.

Hochformat funktioniert auch

Optisch nicht perfekt, aber es funktioniert: Das iPad lässt sich im Hochformat an die Hülle heften, wobei diese im Querformat auf dem Tisch stehen bleibt. Das ist kein optisches Highlight, funktional ist es dennoch.

Hält auch magnetisch am Kühlschrank

Da das ESR Shift Case ziemlich viele Magnete enthält, lässt es sich samt iPad problemlos am Kühlschrank oder anderen magnetischen Oberflächen anbringen. So kann man zum Beispiel ein Rezept lesen oder ein Video starten. Und ich kann bestätigen: Das Case mit iPad klebt wirklich bombenfest am Kühlschrank.

Hat man mal keine Lust oder keine Verwendung für das Klapp-Case, kann man das iPad auch entnehmen und nur mit der Hülle verwenden. Darüber hinaus gibt es auf der Rückseite die Möglichkeit, den Apple Pencil in einer kleinen Tasche zu transportieren. Alternativ kann dieser auch magnetisch an der langen Seite angebracht werden.

ESR Shift Case überzeugt mich

Ich kann dem ESR Shift Case eine klare Empfehlung aussprechen. Die vielen flexiblen Aufstellmöglichkeiten sind genial, da sie für jede Alltagssituation geeignet sind. Da alles magnetisch hält, gibt es keine baumelnden Laschen oder ähnliches. Die Verarbeitung ist top, als Material setzt ESR auf Polyurethan. Die Hülle schützt das iPad komplett, ist ultraflexibel aufstellbar und kann auch mal ohne den großen Umschlag genutzt werden. Einziger Kritikpunkt: Die Hülle macht das iPad klobig, zudem ist das Case mit bis zu 733 Gramm kein Leichtgewicht.

Preis und Verfügbarkeit

Das ESR Shift Case ist für verschiedene iPad-Modelle erhältlich, unter anderem für das große und kleine iPad Pro sowie für das große und kleine iPad Air. Stellt vor dem Kauf sicher, dass ihr das richtige Modell ausgewählt habt. Die Preise für das Shift Case schwanken zwischen 47,69 Euro und 62,99 Euro – je nach Modell und Farbe. Ich habe das große blaue Modell für das 12,9-Zoll-iPad Pro getestet, das aktuell 61,99 Euro kostet.