Anthropic: Claude-AI wird künftig auch durch Nutzer-Chats trainiert

Anthropic, die Firma hinter Claude AI, hat ihre Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen für Claude (App-Store-Link) angepasst, weil das Unternehmen sein KI-Modell künftig auch mithilfe von Nutzer-Chats trainieren will. Die neuen Bedingungen greifen ab dem 28. September. Wir zeigen euch, wie ihr der Verwendung eures Claude-Chatverlaufs für Trainingszwecke widersprechen könnt.

Alle, die Claude bislang nicht nutzen und sich neu anmelden, bekommen direkt im Anmeldeprozesse eine entsprechende Opt-Out-Option angezeigt. Bestehende Nutzer erhalten eine Mitteilung per Popup, die über die Neuerungen informiert. Im Popup befindet sich auch ein kleiner Toggle-Button, der „You can help improve Claude“ (Du kannst dabei helfen, Claude zu verbessern) gelabelt ist. Diesen müsst ihr aktiv umlegen, wenn ihr der Nutzung eurer Chatverläufe zu Claude-Trainingszwecken nicht zustimmen wollt.

Im Anschluss müsst ihr dann auf „Accept“ klicken, um den neuen Bedingungen und Bestimmungen zuzustimmen. Akzeptiert ihr diese nicht, könnt ihr Claude nach dem 28. September, wenn die neuen Bestimmungen in Kraft treten, nicht mehr nutzen. Die aktualisierten Bedingungen gelten für alle Nutzer der Tarife Claude Free, Pro und Max, jedoch nicht Claude-Dienste, die im kommerziellen Rahmen genutzt werden, wie Claude for Work oder Claude for Education.

Alternativ könnt ihr auch in den Einstellungen von Claude unter dem Datenschutz-Reiter den Toggle „Help improve Claude“ deaktivieren. Erteilt ihr Anthropic hingegen die Erlaubnis, eure Chats zu nutzen, betrifft das alle Chats, die ihr neu startet oder die ihr wieder aufnehmt. Gelöschte Chats werden nicht für die Modelltrainings verwendet.

Chat-Nutzung soll Modelle verbessern

Anthropic, das bislang keine Chats und Daten von Nutzern zum Training und zur Verbesserung von Claude genutzt hat, begründet den Schritt damit, dass ein Training anhand von Nutzer-Chats für „noch leistungsfähigere, nützlichere KI-Modelle“ sorgen solle und auch dabei helfen könne, die Maßnahmen gegen schädliche Nutzung wie Betrug und Missbrauch zu verbessern.

Außerdem verlängert Anthropic im Rahmen der Nutzungsbedingungen nun auch die Datenaufbewahrung der Chats auf fünf Jahre. Das betrifft alle Nutzenden, die der Verwendung der Chats zugestimmt haben. Chats von Personen, die der Nutzung widersprochen haben, werden weiterhin 30 Tage lang gespeichert.

Laut Anthropic solle eine „Kombination aus Tools und automatisierten Prozessen” zum Filtern sensibler Daten verwendet und keine Informationen an Dritte weitergegeben werden.