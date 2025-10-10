Bei Apple gibt es derzeit wieder Bäumchen-Wechsel-Dich in der Führungsriege. Durch den angekündigten Rückzug von Chief Operating Officer (COO) Jeff Williams zum Ende dieses Jahres ändern sich die Zuständigkeiten und internen Strukturen von Apple.

So wird der Bereich der Gesundheits- und Fitness-Features des Konzerns an den langjährigen Apple-Manager Eddie Cue übergeben, der sich bereits für Apple-Services wie Apple TV+ und Apple Music verantwortlich zeigt. Dieser Schritt kann unter anderem mit einem vertieften Fokus auf Einnahmen durch Abonnements begründet werden, denn auch Apple Health soll in Zukunft offenbar über ein integriertes Abo verfügen.

Wie Bloomberg berichtet, soll der Abodienst „Health+“ im nächsten Jahr an den Start gehen. Eddie Cue soll dabei die bisher getrennt agierenden Sparten Gesundheit und Fitness künftig zusammenführen und leiten. Sumbul Desai, bislang bei Apple für medizinische und gesundheitliche Funktionen verantwortlich, wird Cue für diese beiden Sparten unterstellt.

„Die Entscheidung, Cue die Leitung der Gesundheitsaktivitäten von Apple zu übertragen, erfolgt im Vorfeld der geplanten Einführung eines neuen Abonnementdienstes namens Health+. Sie entspringt auch dem Wunsch, die Aktivitäten des Unternehmens im Bereich Gesundheit und Fitness unter einem Dach zu vereinen.“

So berichtet Bloombergs Tech-Redakteur Mark Gurman zu der geplanten Änderung. Der geplante Gesundheitsdienst Health+ mit seinem Start im Jahr 2026 soll eine persönliche und individuell abgestimmte Begleitung in Gesundheitsfragen bieten. So ist beispielsweise auch ein KI-Einsatz geplant, um Empfehlungen für Schlafgewohnheiten, Trainings und Ernährung auszugeben. Mit Fitness+ gibt es bereits im sportlichen Bereich seit 2020 einen Abo-Dienst von Apple, der Video-Trainings und Kurse zu verschiedenen Sportarten ebenso wie Entspannungsmethoden bereithält.

Craig Federighi und John Ternus mit zusätzlichen Befugnissen

Auch Craig Federighi, Apples Software-Chef, wird mit neuen Aufgaben betraut. Wie Bloomberg berichtet, soll nun auch die watchOS-Abteilung leiten. „Dies ist bereits die zweite Erweiterung seines Aufgabenbereichs in diesem Jahr“, erklärt Gurman bei Bloomberg. „Zuvor war er für den Sprachassistenten Siri und visionOS, das Betriebssystem für das Vision Pro-Headset, verantwortlich.“

John Ternus, Apples Leiter der Hardware-Abteilung, erhält laut Angaben von Bloomberg ebenfalls zusätzliche Befugnisse. Er werde die alleinige Kontrolle über die Hardware-Entwicklung der Apple Watch übernehmen. Obwohl dieses Team bereits ihm unterstellt gewesen sei, hatte Williams die neuen Versionen der Smartwatch betreut – ein Produkt, an dessen Markteinführung er vor einem Jahrzehnt mitgewirkt hatte. Mit diesen Strukturänderungen in der Führungsetage bereitet sich Apple demnach nicht nur auf den Abgang von Jeff Williams vor, sondern scheint zeitgleich auch das eigene Servicegeschäft weiter ausbauen zu wollen.