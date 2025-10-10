Das sogenannte Fediverse, eine Ansammlung von dezentralen sozialen Netzwerken, die miteinander kommunizieren können, wird immer beliebter und bildet eine hervorragende, unabhängige Alternative zu den Diensten von Big Tech. Die wohl beliebteste Plattform ist Mastodon, ein Twitter-ähnlicher Kurzmitteilungs-Dienst, der sich komplett kostenlos und werbefrei sowie ohne jegliche Algorithmen verwenden lässt.

Mit Bluesky hat sich seit 2024 auch ein weiteres ähnliches Netzwerk als X-Alternative etabliert, das mit AT Protocol allerdings auf ein anderes Protokoll als die anderen Fediverse-Netzwerke mit ActivityPub setzt. Obwohl das Netzwerk immer mehr an Beliebtheit hinzugewonnen hat, ist es nicht direkt mit dem ActivityPub-Protokoll von Mastodon und Co. interoperabel. Auch die Struktur im Hintergrund von Bluesky, nämlich der Besitz des Netzwerks von wenigen Einzelpersonen und die Schwierigkeit, zu einem anderen Server wechseln zu können, sind deutliche Nachteile der Plattform. „Damit verzichte Bluesky auf wesentliche Vorteile des Fediverse zur digitalen Souveränität und zur Selbstregulierung unliebsamer Inhalte“, heißt es dazu im Bluesky-Artikel bei Wikipedia.

Erst kürzlich sorgte eine zusätzliche Kontroverse bei Bluesky für negative Schlagzeilen: CEO Jay Graber ließ sich auf eine Diskussion über mögliche Transphobie auf der Plattform ein und machte dabei mit keine sonderlich gute Figur. Sogar Gerüchte um eine mögliche Blockierung von Usern von Seiten der Bluesky-CEO machten die Runde.

Wer daher aus welchen Gründen auch immer das Bluesky-Netzwerk verlassen möchte, findet mit Bounce von der Initiative „A New Social“ seit kurzem eine Möglichkeit dazu. Bisher war es nicht möglich, von Bluesky zu Mastodon inklusive aller Nutzerinformationen, Posts und Follower, oder auch in die Gegenrichtung umzuziehen. Lediglich das Tool Bridgy Fed bietet eine Option, einen eigenen Mastodon- oder Bluesky-Account im jeweils anderen Netzwerk zu spiegeln. Mit Bounce soll ein kompletter Umzug ermöglicht werden, zunächst von Bluesky zu Mastodon, ab dem 20. Oktober dieses Jahres dann auch umgekehrt von Mastodon zu Bluesky.

Bounce befindet sich noch in einer Betaphase

Mit der Unterstützung von Bridgy Fed will das Tool Bounce nun den Umzug erleichtern: Für die Errichtung der Brücke wird zunächst von Bridgy Fed ein Account erstellt, der Nutzerbeiträge vom ursprünglichen Netzwerk kopiert und für das jeweils andere Netzwerk sichtbar macht. Im Anschluss erfolgt der eigentliche Umzug, der den „überbrückten“ Account dann zum primären macht. Je nachdem, von wohin man zu welcher Plattform wechselt, kann man unterschiedliche Inhalte mitnehmen. Bei der Bluesky → Mastodon-Variante können alte Beiträge mitgenommen werden, umgekehrt ist dies nicht möglich. Bei beiden Varianten lassen sich jedoch alle Follower mit umziehen lassen, die ebenfalls Bridgy Fed aktiviert haben oder auch auf dem Netzwerk aktiv sind, zu dem man wechselt.

Beim Umzug gilt es jedoch noch zu beachten, dass sich Bounce aktuell noch in einer Betaphase befindet und es daher durchaus zu Fehlern kommen kann. Mastodon hat zudem angekündigt, ein bei Bluesky beliebtes Feature nun auch selbst übernehmen zu wollen: Sogenannte Starter Packs, die es Neulingen erleichtern, passende Accounts zu einem bestimmten Thema zum Folgen zu finden. Die beiden Netzwerke beeinflussen sich also gegenseitig immer mehr. Derzeit hat aber in Deutschland Mastodon immer noch die Nase vorn: Nach X (früher Twitter) ist Mastodon noch vor Bluesky das zweitbeliebteste Kurznachrichten-Netzwerk. Auch wir sind dort mit einem Account zu finden, dem ihr hier folgen könnt.