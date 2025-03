Community Notes: Metas Alternative zum Faktencheck geht an den Start

Zu Beginn dieses Jahres hat der Meta-Konzern von Mark Zuckerberg mit einer neuen Richtlinie für Schlagzeilen und Diskussionen in der Medienwelt gesorgt. Ähnlich wie schon der Kurznachrichtendienst X von Elon Musk hatte Meta-CEO Mark Zuckerberg angekündigt, zukünftig Faktenchecks in den eigenen sozialen Netzwerken durch sogenannte Community Notes zu ersetzen.

In vielen sozialen Netzwerken sind Faktenchecks unabkömmlich, um Misinformation entgegenzuwirken. Unabhängige weltweite Redaktionen sorgten auch in der Vergangenheit bei Facebook, Instagram und Threads dafür, Falschinformationen zu kennzeichnen. Auch in den Meta-Netzwerken ist damit Schluss: Statt Profis sollen die eigenen Nutzer und Nutzerinnen Misinformation mit sogenannten Community Notes kennzeichnen.

Die sogenannten Community Notes wurden im Anschluss an die Ankündigung vom 9. Januar dieses Jahres zunächst in einer Testphase in den Meta-Netzwerken erprobt und sind nun offiziell an den Start gegangen – zunächst allerdings nur in den USA. Dort stehen sie jetzt für alle Nutzer und Nutzerinnen von Facebook, Instagram und Threads zur Verfügung und ermöglichen es diesen, veröffentlichte Beiträge mit zusätzlichen Kontextinfos zu versehen.

Community Notes sind auch von X bekannt

Das System der Community Notes ist nicht neu und von Meta erfunden worden, sondern wird seit einiger Zeit, zunächst unter dem Titel „Birdwatch“, auch bei X, ehemals Twitter, angewandt. Mittlerweile hat man aber auch dort die Bezeichnung „Community Notes“ übernommen. Diese sind eine Möglichkeit für Nutzer und Nutzerinnen, Erklärungen oder Korrekturen zu veröffentlichten Beiträgen zu erstellen, um andere User auf Falschinformationen hinzuweisen, oder zusätzlichen Kontext zum jeweiligen Thema zu bieten.

Schon kurz nach der Ankündigung zum Community Notes-Wechsel von Meta gab es weitreichende Kritik und kontroverse Diskussionen. Das Problem von Community Notes: Überprüfte Inhalte werden nicht mehr in ihrer Reichweite eingeschränkt, sondern nur mit zusätzlichen Informationen versehen. Meta erklärte, man wolle Community Notes statt Faktenchecks einsetzen, da sie eine breitere Vielfalt an Meinungen und Einschätzungen berücksichtigen würden.

Die Community Notes bei Facebook, Instagram und Threads sollen ab dem morgigen 18. März offiziell in den USA starten. In anderen Ländern sieht Meta zumindest vorerst weiterhin die regulären Faktenchecks vor. Nach Aussagen des Konzerns plane man, Community Notes schrittweise auch in anderen Ländern umzusetzen, allerdings ist bislang kein genauer Zeitplan bekannt.