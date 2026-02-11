Meta: KI-Animationen für Facebook-Profilbilder gelauncht

Meta hat gestern diverse neue KI-gestützte Funktionen für Facebook ausgerollt. Anwenden lassen sich diese auf Profilbilder, Fotos, Posts, Storys und mehr. Insbesondere KI-gestützte Bildbearbeitung und -animation sind Teil dieses Updates. Was ab sofort möglich ist, lest ihr im Beitrag.

Meta AI ist, wie zu erwarten, die KI hinter den neuen Facebook-Funktionen, die das Unternehmen gestern ausgerollt hat. Mit den neuen Tools könnt ihr beispielsweise mit wenigen Klicks eure Profilbilder von der KI animieren lassen. Hierzu wählt ihr das Profilbild aus und könnt dann aus verschiedenen vorgegebenen Animationsmöglichkeiten die für euch passende auswählen.

Zur Auswahl stehen dabei zum Beispiel eine Herzanimation, die eure Hände zu einem Herz formt, eine Party-Hut-Animation oder ein Konfettiregen. Das Profilbild wird dann entsprechend in Bewegtbild umgewandelt und die KI legt die gewünschte Animation über euer Bild. Auf dem Facebook-Profil selbst bewegt sich dann das Profilbild entsprechend.

Neu ist außerdem, dass ihr textbasierte KI-Prompts verwenden könnt, um Bilder für Facebook Storys und Facebook Erinnerungen zu erzeugen. Hierzu ladet ihr ein Bild in eure Story hoch oder wählt eines aus den Erinnerungen aus und könnt dann dem Bild über die „Restyle“-Option einen neuen Anstrich verpassen. Hier könnt ihr eure eigenen Ideen als Prompt eingeben oder etwas aus Metas Vorschlägen auswählen.

Außerdem könnt ihr eure Text-Postings nun mit animierten Hintergründen auffälliger gestalten. Wenn ihr einen Text-Post erstellt, müsst ihr auf das regenbogenfarbene A tippen und könnt dann aus verschiedenen animierten Hintergründen den passenden auswählen.

Meta treibt seine KI-Funktionen weiter voran

Mit diesen Tools erweitert Meta seine KI-Funktionen in seinen Netzwerken erneut. Damit folgt es seiner bisherigen Strategie, seine KI entsprechend zu pushen. Das Problem an den Meta-Tools: Die Unterhaltungen mit Meta AI werden für Werbe- und Personalisierungszwecke ausgewertet. Eine Möglichkeit, dieser Nutzung zu widersprechen, gibt es jedoch nicht.