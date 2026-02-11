Google: Fitbit-KI-Gesundheitscoach kommt fürs iPhone

Letztes Jahr mehrten sich ja die Gerüchte um einen möglichen KI-gestützten Apple Health-Coach. Nun heißt es, Apple habe seine Pläne in diesem Bereich zurückgeschraubt. Dafür wagt nun Google einen Schritt in diese Richtung und bringt seinen abo-basierten Fitbit KI-Gesundheitscoach auf das iPhone. Der Starttermin des Dienstes hierzulande ist allerdings noch unklar.

Der auf Gemini basierende Coach soll eine 24/7-Begleiter und Berater sein, der euch kontinuierlich mit Ratschlägen für eure Gesundheit versorgt. Sei es in der Rolle des virtuellen Fitnesstrainers, eines Schlafcoaches oder eines allgemeinen Gesundheitsberaters.

Zu Beginn führt ihr ein fünf- bis zehnminütiges Gespräch mit der Fitbit-KI und erklärt dieser eure Ziele und eure Motivation. Die Fitbit-App versorgt die KI dann über den Tag hinweg mit allen wichtigen Gesundheitsdaten, die über das passende Fitbit-Gerät erfasst werden.

Auf Grundlage der Daten kann die App dann einen personalisierten Trainingsplan erstellen und eure Fitnessdaten tracken. Auch Schlafanalysen und entsprechende Empfehlungen für die Verbesserung der Schlafqualität sind an Bord. Der integrierte Chatbot ist ansprechbar, wenn ihr Fragen rund um das Thema Gesundheit habt.

Den Gerüchten zufolge soll Apple selbst an einem entsprechenden KI-Gesundheitscoach gearbeitet haben, der mit iOS 27 als abobasierte Health+-Dienst gelauncht werden sollte. Nun heißt es jedoch, dass Apple die Arbeit an diesem Projekt heruntergefahren hat.

Google launcht Fitbit-Coach zunächst außerhalb Europas

Einige der Funktionen, die im Rahmen der Arbeit an dem KI-Gesundheitscoach entwickelt wurden, sollen aber umgewandelt werden und Eingang in verschiedene Apple-Dienste finden. Der Fitbit-Gesundheitscoach ist ab sofort für Fitbit-Premium-Abonnenten in den USA, Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland und Singapur verfügbar. Wann der Dienst hierzulande gelauncht wird, ist bislang unbekannt.

Um den Dienst nutzen zu können, benötigt ihr zusätzlich auch ein passendes Fitbit-Gerät, wie die Charge 6 oder die Sense 2 oder eine Google Pixel Watch 3 oder 4.