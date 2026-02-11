Nebula P1: Beamer mit abnehmbaren Lautsprechern startet mit Rabattaktion

Vor ein paar Wochen hat mein Kollege Frederick den neuen Soundcore Nebula X1 Pro von Anker vorgestellt. Falls euch das Top-Modell mit seinem Preis von fast 5.000 Euro überraschenderweise einen Hauch zu teuer ist, dann könnt ihr jetzt auch zum kleinen Geschwisterchen greifen. Der Soundcore Nebula P1 von Anker spielt mit seinen 799,99 Euro (Amazon-Link) in einer ganz anderen Preisklasse. Das spiegelt sich natürlich auch in der Technik wider.

Es gibt nur eine Full-HD-Auflösung und 650 ANSI Lumen Helligkeit, direkter Sonnenschein ist hier also definitiv Gift fürs Bild. Wenn es dunkel wird, schafft der Nebula P1 aber trotzdem bis zu 180 Zoll, was einer Diagonalen von 4,57 Meter entspricht. Das ist schon richtig ordentlich.

Ein echtes Alleinstellungsmerkmal ist das abnehmbare Dual-Lautsprecher-System, das echten 2.0 Surround Sound ermöglicht. Die beiden Speaker lassen sich frei im Raum platzieren und erzeugen so eine deutlich breitere Klangbühne mit guter Soundkulisse. Während der Beamer selbst am Strom hängen muss, können die kabellosen Lautsprecher dank einer Akkulaufzeit von 20 Stunden frei aufgestellt werden.

Die weiteren technischen Details im Schnelldurchlauf: Es gibt Echtzeit-Autofokus und automatische Trapezkorrektur, einen Dual-Arm-Gimbal mit 130 Grad Verstell-Winkel und Google TV inklusive zahlreicher Apps. Weitere Details findet ihr im folgenden, sehr ausführlichen Video-Beitrag von NerdsHeaven.

Starkes Angebot zum Start: Nebula P1 mit passendem Zubehör

Solltet ihr den offiziell 799,99 Euro teuren Nebula P1 selbst ausprobieren wollen, könnt ihr zum Start von einem guten Angebot profitieren. Mit dem Gutscheincode IMMERSIVE100 sinkt der Preis um 104 Euro auf 695,99 Euro. Außerdem verspricht Anker, dass es für die ersten Bestellungen eine 100 Zoll große Leinwand und die Anker Solix C300 Powerstation gratis mit dazu gibt. Diese müssen nicht mit in den Warenkorb gelegt werden, sondern werden automatisch zugesendet. Finde ich ein bisschen unglücklich gelöst, etwas anderes können wir euch derzeit aber auch nicht mitteilen.