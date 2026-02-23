WhatsApp: Planbare Nachrichten sollen kommen

Der Messenger WhatsApp (App-Store-Link) soll künftig eine Funktion enthalten, über die ihr den Versand von Nachrichten planen könnt. Das berichtet das WhatsApp-Insider-Portal WABetaInfo. Das Feature steht schon lange auf der Wunschliste vieler Nutzer und ermöglicht es, Nachrichten zu schreiben, sie aber erst zu einem späterem Zeitpunkt zu versenden.

Dass sich das Feature bei WhatsApp in der Entwicklung befindet, gehe laut WABetaInfo aus dem Code der aktuellen Beta-WhatsApp-Version 26.7.10.72 hervor. Hier finden sich erste Schnipsel, die auf die Arbeiten an der Funktion hindeuten. In der jetzigen Beta-Version ist die Funktion aber noch nicht verfügbar.

WhatsApp bald mit planbaren Nachrichten?

Derzeit lässt sich das Planen von Nachrichten sowohl unter iOS als auch unter Android nur über Umwege erreichen. Unter iOS kann man sich in der Kurzbefehle-App Automatisierungen anlegen, um ans Ziel zu kommen. Unter Android braucht es dafür sogar Drittanbieter-Apps. Eine native Lösung in WhatsApp selbst wäre natürlich viel einfacher.

WABetaInfo hat die Optik des Features auch sogleich anskizziert. Ob die Funktion aber wirklich an der gezeigten Stelle platziert werden wird und zu handhaben ist, ist unklar. WABetaInfo siedelt die planbaren Nachrichten als Menüpunkt in den Chat-Optionen an. Diese erreicht ihr, wenn ihr auf einen Chat tippt und den Namen des Chat-Partners antippt. Wie gesagt, handelt es sich hierbei aber nur um Mutmaßungen von WABetaInfo. Meta selbst könnte planbare Nachrichten in WhatsApp auch anders umsetzen.

WhatsApp hat keinen Zeitplan für den Rollout bekannt gegeben

Wann genau die Funktion bereitgestellt werden soll, ist ebenfalls unklar. Da sie bislang nicht in die Beta-Version integriert wurde, kann es noch einige Zeit dauern, bis planbare Nachrichten für alle Nutzer ausgerollt werden. Wir halten euch auf dem Laufenden, wenn Näheres zu einem entsprechenden Zeitplan bekannt ist.

