WhatsApp: Spoiler-Nachrichten in Arbeit

Laut Informationen des Blogs WAbetainfo soll Meta an einem neuen Feature für WhatsApp arbeiten, das es Nutzern einfacher macht, Informationen zu verstecken. „Spoiler Messages“ oder Spoiler-Nachrichten heißt das Tool, das sich derzeit in der Entwicklung befinden soll. Nach Rollout der Funktionen müssen Nutzer erst auf eine Nachricht tippen, um deren Inhalt anzeigen zu lassen, wenn der Sender diese Nachricht als „Spoiler“ markiert hat.

Schreibt man eine Nachricht in WhatsApp, soll man künftig auf neue Formatierungsmöglichkeiten zugreifen können, die es erlauben, die Nachricht als Spoiler zu markieren. Wer regelmäßig auf Reddit unterwegs ist, kennt das Prinzip. Ist dort ein Beitrag als Spoiler markiert, wird dieser nicht direkt angezeigt, sondern hinter einem „Spoiler“-Warnschild versteckt. Um den Beitrag anzeigen zu lassen, muss man als Nutzer aktiv darauf tippen.

Ebenso soll es auch bei dem neuen WhatsApp-Feature laufen. Hat der Absender die Nachricht als Spoiler markiert, ist eine aktive Interaktion des Empfängers mit der Nachricht nötig, um den Inhalt dieser anzeigen zu lassen. Das Feature lässt sich dabei in diversen Kontexten nutzen. Nicht nur, wenn man über Filme, Serien oder Bücher diskutiert. Auch wer sensible Informationen teilt und gemeinsam mit dem Empfänger sicherstellen möchte, dass keine Dritten beim Öffnen der Nachrichten über die Schulter schauen, kann das Spoiler-Feature verwenden.

In der WhatsApp-Beta ist das Spoiler-Feature bereits verfügbar

Über die TestFlight-App ist die neueste WhatsApp-Beta-Version für iOS 26.6.10.71 bereits verfügbar. Hier ist die Spoiler-Funktion schon integriert. Wenn ihr als Sender nun eine Nachricht als Spoiler markiert, wird sie mit einem Balken verdeckt. Der Inhalt ist dann unsichtbar ist. Auswählen könnt ihr die Funktion derzeit allerdings nur für Textnachrichten. Ob Meta sie auch auf anderen Medientypen wie Bilder oder Videos ausgeweitet, ist derzeit unklar.