Sechs Skifahrer überlebten nahe des Lake Tahoe eine Lawine, weil sie mithilfe ihres iPhones trotz fehlendem Empfang Hilfe rufen konnten. Die Notfall-SOS-Funktion über Satellit stellte Kontakt zu Rettungskräften her, sodass die Bergung schnell koordiniert werden konnte.

Rettung trotz fehlendem Mobilfunknetz

Die Gruppe geriet in einem abgelegenen Gebiet in die Lawine, doch eine Mobilfunkverbindung war nicht verfügbar. Deshalb nutzten die Betroffenen die Satelliten-Notruffunktion des iPhones, wodurch sie per Textnachricht mit Einsatzkräften kommunizieren konnten.

Über mehrere Stunden blieb ein Bergführer mit dem Sheriff-Büro in Kontakt, während Rettungsteams ihre Maßnahmen abstimmten. Ein Mitarbeiter der Notfallbehörden koordinierte die Einsätze kontinuierlich, sodass wichtige Informationen in Echtzeit weitergegeben wurden.

Laut Behörden hielt die Verbindung rund vier Stunden lang an, wodurch die Einsatzkräfte genaue Standort- und Lageinformationen erhielten. Dadurch konnten Retter gezielt handeln, weil sie jederzeit über die Situation informiert blieben.

Satelliten-SOS wird immer wichtiger

Apple integriert „Notruf SOS via Satellit“ seit dem iPhone 14, während auch neuere Geräte die Funktion unterstützen. Nutzer können kostenlos Hilfe anfordern, wenn kein klassischer Empfang verfügbar ist.

Die Technologie kam bereits bei Autounfällen und Naturkatastrophen zum Einsatz, denn sie ermöglicht Kommunikation selbst in abgelegenen Regionen. Gleichzeitig wächst die Zahl unterstützter Länder stetig, sodass immer mehr Menschen im Ernstfall profitieren.

Apple iPhone 17 Pro 256 GB: 6,3" Display mit ProMotion bis zu 120 Hz, A19 Pro Chip... UNIBODY DESIGN. FÜR EINZIGARTIGE PERFORMANCE. − Heißgeschmiedetes Aluminium Unibody Design für das leistungsstärkste iPhone, das es ja gab.

ROBUSTER CERAMIC SHIELD. AUF VORDER- UND RÜCKSEITE. − Der Ceramic Shield schützt die Rückseite des iPhone 17 Pro für 4x höheren Bruchschutz...

Kommt bald das Satelliten-Internet fürs iPhone?

Für das iPhone 18 Pro soll Apple an 5G Satelliten-Internet arbeiten, sodass das iPhone ohne Netz über Satelliten ins Internet kann. Darüber hinaus soll auch das gemunkelte iPhone Fold über Satelliten-Internet verfügen. Die Details könnt ihr hier nachlesen.