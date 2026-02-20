Comet: KI-Browser von Perplexity kommt aufs iPhone

Neben den bekannteren Konkurrenten von ChatGPT und Google Gemini mischt auch Perplexity mit dem gleichnamigen KI-Chatbot auf dem Markt mit. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen erstmals einen KI-basierten Webbrowser namens Comet für macOS veröffentlicht, im November des letzten Jahres folgte dann auch eine mobile Version für Android. Damals war noch nicht klar, ob und wann auch eine Variante für iOS erscheinen wird.

Diese Frage ist nun beantwortet, denn Perplexity plant, Comet im nächsten Monat auch für Apples Mobilgeräte auf den Markt zu bringen. Der Start ist für den 11. März 2026 geplant. Im deutschen App Store ist Comet für das iPhone bereits mit einer Vorbestellungs-Seite (App Store-Link) vertreten.

Von Perplexity heißt es zum mobilen Browser und KI-Assistent im deutschen App Store:

„Jetzt vorbestellen: Comet ist ein KI-gestützter Browser, der als persönlicher Assistent und Denkpartner fungiert. Steigern Sie Ihre Konzentration, optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe und verwandeln Sie Neugier in Dynamik. Einheitliche KI-Suche, sofortiger Kontext und Automatisierung auf jeder Website. Zusammenfassen, einkaufen, planen und recherchieren – direkt im Browser. Genießen Sie das Web und lassen Sie den KI-Assistenten Ihre Aufgaben erledigen. Erledigen Sie mit Comet alles auf Ihrer To-do-Liste schneller. Comet passt sich Ihrer Denk- und Arbeitsweise an und lernt Ihre Gewohnheiten, um Sie organisiert zu halten. Verlieren Sie nie den Überblick über Tabs oder Inspiration.“

Bislang noch keine iPad-Version in Aussicht

So wie es aktuell im App Store-Listing den Anschein macht, scheint es keine eigene iPad-Version vom Comet Browser zu geben, zumindest nicht am geplanten Start am 11. März. Neben der bald erscheinenden iOS-Variante ist Comet auch bereits für macOS, Windows und Android verfügbar. Weitere Informationen zu Comet finden sich auf der offiziellen Website von Perplexity, dort gibt es auch Download-Optionen für die Desktop-Versionen.