Google Chrome: Webbrowser jetzt mit Split View und PDF-Anmerkungen

Google stattet seinen Chrome-Webbrowser in der Desktop-Version mit einer Reihe praktischer Neuerungen aus. Drei neue Funktionen sollen das Arbeiten im Browser komfortabler und produktiver gestalten. Das berichtet das Unternehmen in einem neuen Blogbeitrag.

Die wohl auffälligste Neuerung ist die integrierte Split-Ansicht, die ein echtes Multitasking direkt im Browser ermöglicht. Über ein Symbol in der Benutzeroberfläche lassen sich zwei Tabs künftig ohne Umwege über externe Tools oder das manuelle Nebeneinanderschieben von Fenstern nebeneinander anzeigen. Google verspricht mit Hilfe des neuen Features eine flexiblere Arbeitsweise, die vor allem für Nutzer und Nutzerinnen interessant sein dürfte, die häufig zwischen mehreren Inhalten wechseln müssen.

Ebenfalls neu ist eine Anmerkungsfunktion im integrierten PDF-Viewer von Chrome. Textstellen lassen sich nun hervorheben, Notizen einfügen und Signaturen ergänzen. Für derartige Aufgaben waren bislang meist separate Anwendungen nötig. „Diese Funktion eignet sich perfekt für schnelle digitale Signaturen, das Überprüfen eines Arbeitsberichts, das Anbringen von Notizen auf einem Lehrplan oder einfach zum Hervorheben eines wichtigen Abschnitts in einem persönlichen Dokument“, erklärt Google dazu im Blog.

Praktisch: Einfacheres Speichern von PDFs in Google Drive

Die dritte Neuerung betrifft die Anbindung an Google Drive: Chrome-User können PDFs künftig direkt aus Chrome in ihrem Cloud-Speicher ablegen, ohne die Dateien zunächst herunterladen und anschließend erneut hochladen zu müssen. Gespeicherte Dokumente landen automatisch in einem eigens dafür angelegten Ordner namens „Aus Chrome gespeichert“. Dies soll laut Google dazu beitragen, wichtige Dokumente gesichert und organisiert zu haben und diese später von jedem der eigenen Geräte aus leichter finden zu können.

Google Chrome für macOS, Windows und Linux kann von der offiziellen Website von Google heruntergeladen werden und benötigt zur Installation mindestens macOS 12.0 Monterey oder neuer auf dem Mac. Auch eine Mobilversion von Google Chrome ist im App Store vorhanden. Die Anwendung für iPhones und iPads (App Store-Link) ist rund 349 MB groß, benötigt iOS/iPadOS 17.0 oder neuer auf dem Gerät, und steht ebenso wie die Desktop-Variante auch in deutscher Sprache zur Verfügung.