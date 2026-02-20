Apple TV bringt den Thriller „The Hunt“ doch noch an den Start, denn nach monatelanger Verzögerung erhält die Serie nun offiziell einen neuen Veröffentlichungstermin.

The Hunt erscheint am 4. März

Im vergangenen November entfernte Apple die französischsprachige Serie kurzfristig aus dem Release-Kalender, obwohl die Premiere nur zwei Wochen entfernt war. Gleichzeitig verschwanden Trailer und Presseinformationen vollständig, weshalb Fans über die Gründe spekulierten. Während andere verschobene Produktionen weiterhin sichtbar blieben, verschwand „The Hunt“ komplett aus Apples Programmübersicht, sodass schnell Gerüchte über interne Probleme entstanden.

Plagiatsvorwurf stoppte die Veröffentlichung

Kurz darauf wurde bekannt, dass ein Plagiatsvorwurf gegen die Serie geprüft wurde, weil Ähnlichkeiten zu einem bestehenden Werk festgestellt worden waren. Produktionspartner Gaumont reagierte sofort, indem das Unternehmen die Rechtefrage untersuchte.

Laut Produzent basierte das ursprünglich als neues Projekt präsentierte Konzept teilweise auf Douglas Fairbairns Werk „Shoot“, weshalb rechtliche Klärungen notwendig wurden. Anschließend sicherte sich das Studio die erforderlichen Genehmigungen, damit die Veröffentlichung fortgesetzt werden konnte.

Neuer Termin nach drei Monaten Verzögerung

Nachdem die Situation geklärt wurde, setzte Apple die Serie erneut auf den Veröffentlichungsplan, und nun steht ein konkretes Datum fest. „The Hunt“ startet am 4. März auf Apple TV. Damit erhält der Thriller eine zweite Chance beim Publikum, während Apple sein Serienprogramm weiter ausbaut.

Apple fasst die Serie wie folgt zusammen:

Franck (Benoît Magimel) und seine langjährigen Freunde verbringen ihre Wochenenden gerne gemeinsam auf der Jagd, doch an einem Sonntag begegnen sie einer anderen Gruppe von Jägern, die ohne Erklärung beginnen, sie ins Visier zu nehmen. Als einer aus ihrer Gruppe angeschossen wird, schlagen Francks Freunde zurück und schicken einen Angreifer zu Boden. Die vier Freunde können knapp entkommen und halten das Ereignis geheim. Franck versucht, sein normales Leben mit seiner Frau Krystel (Mélanie Laurent) fortzusetzen, doch in den nächsten Tagen hat er das Gefühl, dass er und seine Freunde beobachtet oder schlimmer noch, von den Jägern verfolgt werden, die nun auf Rache sinnen.

Trailer für „The Hunt“