Meross: Neues smartes Bewässerungssystem vorgestellt

Der Smart-Home-Zubehör-Anbieter Meross hat mit dem Smart Sprinkler Timer MST200 einen neuen Bewässerungstimer vorgestellt, der per App steuerbar ist und ins Smart Home integriert werden kann. Letzteres allerdings nur, wenn ihr einen Meross-Hub im Einsatz habt. Das MST200-System ist eine überarbeitete Version des vor anderthalb Jahren gelaunchten MST100. Der neue Modell soll in Kürze über den Meross-Onlineshop erhältlich sein.

Im Gegensatz zum Vorgänger lassen sich am MST200 nun zwei getrennte Bewässerungssysteme anschließen und steuern. Das ist zum Beispiel praktisch, wenn ihr mit dem Gerät die Bewässerung von unterschiedlichen Flächen, etwa Rasen und Beete, steuern wollt. Außerdem könnt ihr auch separate Bewässerungs-Zeitpläne für die jeweilige Zone anlegen. Auch lassen sich die beiden System unabhängig voneinander steuern, wenn ihr sie händisch bedient.

Außerdem von Vorteil ist, dass sowohl das Vorgängermodell als auch das Meross MST200 über eine wetterabhängige Steuerung verfügt. Das Modul analysiert die örtlichen Wetterdaten und kann geplante Bewässerungszyklen unterbrechen bzw. anpassen, wenn die Wetterbedingungen diese obsolet machen sollten, etwa, wenn zum Beispiel Regen angesagt ist.

Verkauf des Meross MST200 soll bald beginnen

Wenn ihr einen Smart-Hub von Meross im Einsatz hat, könnt ihr das Bewässerungsmodul außerdem in gängige Smart-Home Systeme integrieren. Das Meross MST200 soll in Kürze im Meross-Shop bestellbar sein. Einen genauen Verkaufsstart hat das Unternehmen bislang aber nicht bekannt gegeben. Auch zum Preis wurden bislang noch keine Angaben gemacht. Wenn ihr nur eine Bewässerungszone in eurem Garten benötigt, könnt ihr weiterhin auf das Vorgängermodell MST100 zurückgreifen. Diese ist bis auf den Anschluss für zwei Systeme baugleich. Erhältlich ist es bei Amazon für 69,99 Euro. Aktiviert ihr aktuell einen 15-Prozent-Coupon könnt ihr entsprechend sparen und zahlt 59,49 Euro.