8BitDo Retro Cube 2 Speaker N Edition: Nostalgie trifft auf moderne Audiotechnik

Es gibt Produkte, die nicht einfach nur eine Funktion erfüllen, sondern eine Haltung verkörpern. Der 8BitDo Retro Cube 2 Speaker in der N Edition ist so eines: Pünktlich zum 40. Jubiläum des Nintendo Entertainment Systems hat das auf Gaming-Zubehör spezialisierte und auch hier im Blog bereits mehrfach erwähnte Unternehmen 8BitDo einen kompakten Bluetooth-Lautsprecher vorgestellt, der die Ästhetik der legendären NES-Konsole mit aktueller Audiotechnik verbindet.

Der graue Korpus, die roten Gitter und die schwarze D-Pad-Oberfläche sind kein beliebig gewähltes Retro-Design, sondern eine direkte Übersetzung der NES-Sprache in einen Lautsprecher. Wer je einen NES-Controller in den Händen gehalten hat, erkennt die Formensprache sofort: Die Oberseite des Retro Cube 2 mit seinem D-Pad-Layout verfügt über eine mittlere Taste, eine Lautstärkeregelung durch Plus- und Minuszeichen, ein Power-Symbol oben und einer Play/Pause-Taste unten. Statt auf einer glatten Touchoberfläche herumzutasten, bedient man den Lautsprecher mit Muskelgedächtnis.

Drei Verbindungsmodi: Bluetooth, Funk und USB

Der Retro Cube 2 bietet drei Verbindungsmodi, nämlich Bluetooth 5.3, 2,4-GHz-Funk und kabelgebundenes USB, und ermöglicht so einen nahtlosen Wechsel zwischen verschiedenen Geräten. Besonders für Gamer sind diese Spezifikationen relevant: Wer im Spiel oder bei der Videowiedergabe keine Latenz toleriert, greift auf die 2,4-GHz-Verbindung zurück, die über einen mitgelieferten USB-C-Adapter für das jeweilige Gerät läuft. Der Adapter verschwindet bei Nichtnutzung unauffällig in einem Steckplatz unterhalb der Ladestation, so dass er nicht verloren geht.

Die beiliegende kabellose schwarze Ladestation ist darüber hinaus mehr als ein simples Zubehörteil. Das Dock hält den Cube 2 ständig geladen und fungiert gleichzeitig als 2,4-GHz-Signalverstärker, der für eine robuste und unterbrechungsfreie Verbindung sorgt, sobald der Lautsprecher darauf abgestellt wird. Optisch hebt das Dock den Würfel leicht an und verwandelt das gesamte Ensemble in eine Art Miniaturkonsole für den Schreibtisch.

Integrierter 2.000 mAh-Akku für bis zu 30 Stunden Wiedergabe

Soundtechnisch liefern zwei 5-Watt-Treiber einen Frequenzgang von 120 Hz bis 15 kHz. Der eingebaute 2.000-mAh-Akku ermöglicht rund 30 Stunden Wiedergabe und ist in drei bis fünf Stunden vollständig aufgeladen. Das ist eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorgängermodell von 2016, das lediglich acht Stunden Laufzeit bot. Zusätzlich lässt es sich zwischen Musik- und Gaming-Modus per Tastendruck auf den mittigen Button auf dem D-Pad wechseln, um den Klang je nach Anwendung anzupassen. Zwei Speaker können zudem zu einem Stereopaar miteinander verbunden werden, und auch ein Mikrofon zum Führen von Anrufen ist integriert.

Der Retro Cube 2 ist Teil von 8BitDos NES40 Collection und ergänzt den N40 Ultimate 2 Bluetooth-Controller sowie die N40 Retro 68 Tastatur, um gemeinsam mit der 8BitDo-Community ganze 40 Jahre NES-Geschichte zu feiern. Wer bereits eine der anderen N-Edition-Komponenten besitzt, bekommt mit dem Lautsprecher eine hübsche Ergänzung, doch auch als Einzelstück macht der Cube 2 auf dem Schreibtisch definitiv eine gute Figur.

Meine ersten Eindrücke des Lautsprechers

Nach einigen Verzögerungen beim Versand meines Retro Cube 2-Testexemplars konnte ich den kleinen Retro-Lautsprecher vor ein paar Wochen selbst auf meinem Schreibtisch in Betrieb nehmen. Und was soll ich sagen: 8BitDo liefert auch mit diesem neuen Produkt ab. Die Materialqualität ist wie schon bei den Gamepads des Unternehmens herausragend, die Buttons auf der Oberfläche verfügen über tolle Druckpunkte, und das schwarze Ladedock mit verstecktem USB-C-2.4 GHz-Adapter ist eine großartige Ergänzung, wenn man den Lautsprecher auf dem Schreibtisch nutzen oder dauerhaft mit Strom versorgen möchte.

Ich war vor allem auch gespannt auf die klanglichen Qualitäten des nicht einmal 9 x 9 cm messenden Würfels. Mit einer Leistung von 2x 5 Watt sollte man sich bewusst sein, dass man mit dem kleinen Speaker keine Party beschallen kann. Trotzdem überzeugt der 8BitDo Retro Cube 2 vor allem mit seinen sehr klaren Höhen, die sich vor allem bei Singstimmen bemerkbar machen. Während die Mitten eher dezent im Hintergrund stehen, lässt der Speaker bei einigen abgespielten Tracks einen warmen und lebendigen Bass vermissen. 8BitDo setzt hier eher auf trockene, eher dumpfe Tieftöne, denen ein wenig „Punch“ fehlt.

Grundsätzlich war ich vom Klangbild etwas irritiert: Bei einigen Songs bei Apple Music wirkt der kleine Lautsprecher durchaus kraftvoll und ausgewogen, bei anderen konnte der Sound durch seine eher dumpfe Charakteristik nicht richtig überzeugen. Rock, Pop und Singer-Songwriter sind wohl Genres, mit denen der 8BitDo Retro Cube 2 am besten zurechtkommt, Klassik und Electronic wirkten beim Abspielen eher blass. Insgesamt macht der kleine Retro Cube 2 für seine eher bescheidene Lautsprecher-Ausstattung jedoch einen guten Eindruck.

Preis und Verfügbarkeit

Mit Abmessungen von 8,78 × 8,78 × 8,83 Zentimetern und einem Gewicht von 450 Gramm ohne Dock ist der Retro Cube 2 ein kompakter, aber hervorragend verarbeiteter Bluetooth-Speaker. Im Webshop von 8BitDo ist der Retro Cube 2 Speaker in der N Edition zum Preis von 49,99 US-Dollar (ca. 42,50 Euro) erhältlich. Alle Produkte von 8BitDo gibt es auf der offiziellen Website des Herstellers.