Dreame Aqua10 Roller: Saugroboter mit Wischrolle im Preisverfall

Der Dreame Aqua10 Roller ist ein abgespecktes Modell des Dreame Aqua10 Ultra Roller (zum Test), allerdings reicht die Standard-Version für die meisten Haushalte völlig aus. Da der Aqua10 Roller aktuell deutlich günstiger ist als zum Start im Herbst letzten Jahres, erhält dieses Modell heute eine klare Empfehlung, wenn man etwas mehr auf den Geldbeutel achten möchte.

Dreame Aqua10 Roller: Damals für 1.099 Euro gestartet, zuletzt für 999 Euro verkauft, jetzt für nur 749 Euro (Amazon-Link)!

Diese Abstriche muss man beim Dreame Aqua10 Roller machen

Bevor wir noch einmal die Vorteile beleuchten, könnt ihr hier nachlesen, auf welche Funktionen man beim Aqua10 Roller verzichten muss beziehungsweise wo Dreame etwas gespart hat:

Der Roboter kann die Seitenbürste nicht anheben, dafür aber ausfahren.

Hindernisse können bis zu 6 Zentimeter überwunden werden, das Top-Modell schafft bis zu 8 Zentimeter.

Statt AstroVision-System + KI + RGB + LED kommt „nur“ Doppel-Laser + KI + RGB + LED zum Einsatz. Die Navigation ist aber auch mit dieser Technik sehr gut.

Mit 12 Zentimetern ist das Gerät etwas höher, da der Laser-Turm nicht eingefahren werden kann.

In der Basisstation gibt es nur einen statt zwei Tanks für Reinigungsmittel.

Der Aqua10 Roller verzichtet auf die Multispektrum-Schmutzerkennung, sodass er nicht in der Lage ist, die Routen per KI intelligent anzupassen.

Viele Premium-Features mit dabei

Darüber hinaus ist der Dreame Aqua10 Roller eine klare Empfehlung, da er viele Premium-Funktionen des Top-Modells übernimmt.

Der Aqua10 nutzt eine rotierende Wischrolle, die sich während der Reinigung permanent selbst reinigt. Die Rolle wird ständig mit frischem Wasser gespült, während Schmutzwasser gleichzeitig abgesaugt wird. Dadurch verteilt der Roboter deutlich weniger Schmutz auf dem Boden.

Damit Teppiche trocken bleiben, erkennt der Aqua10 unterschiedliche Bodenarten automatisch. Sobald der Roboter einen Teppich erkennt, hebt er die Wischrolle an und stoppt die Wasserzufuhr, wodurch der Wechsel zwischen Hartboden und Teppich ohne manuelles Eingreifen funktioniert.

Auch bei der Navigation setzt Dreame auf moderne Technik, denn der Roboter erstellt präzise Raumkarten, erkennt Hindernisse wie Kabel oder Möbel und lässt sich über eine App gezielt steuern. Nutzer können dadurch Reinigungszonen festlegen oder bestimmte Bereiche ausschließen, was den Einsatz im Alltag deutlich komfortabler macht.

Basisstation wäscht und trocknet automatisch

Ein wichtiger Bestandteil ist außerdem die umfangreiche Basisstation. Sie saugt den Staubbehälter automatisch leer, reinigt die Wischrolle, verwaltet Frisch- und Schmutzwasser und trocknet die Rolle nach der Reinigung. Dadurch reduziert sich der Wartungsaufwand deutlich, weil der Roboter über längere Zeit nahezu selbstständig arbeiten kann.

Insgesamt richtet sich der Dreame Aqua10 Roller vor allem an Haushalte mit vielen Hartböden, da das Roller-System stärker auf echtes Wischen ausgelegt ist als klassische Mopplösungen. Dadurch kombiniert das Gerät die Vorteile eines Saugroboters mit der Reinigungsleistung eines aktiven Bodenreinigers und liefert ein besonders gründliches Reinigungsergebnis im Alltag.