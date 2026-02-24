Acme Weather: Wetter-App zeigt alternative Vorhersagen

Das Team hinter der mittlerweile eingestellten Wetter-App Dark Sky hat mit Acme Weather (US-App-Store) eine neue iOS-Anwendung veröffentlicht. Die App setzt nicht auf eine einzelne Prognose, sondern zeigt bewusst mehrere mögliche Wetterentwicklungen an. Damit will sie das Problem der oft ungenauen Wettervorhersagen lösen. In Deutschland ist die Anwendung bislang allerdings noch nicht verfügbar.

Acme Weather unterscheidet sich von klassischen Wetter-Apps durch den Ansatz, Unsicherheiten in den Vorhersagen direkt sichtbar zu machen. Statt einer vermeintlich „besten“ Vorhersage werden Nutzer mit verschiedenen möglichen Szenarien konfrontiert. Diese werden berechnet aus Wettermodellen, Satellitendaten, Radarinformationen und Bodenmessungen. Die App visualisiert, wie stark die einzelnen Prognosen voneinander abweichen: Liegen die Linien eng beieinander, gilt die Vorhersage als stabil. Gibt es große Unterschiede, ist das Wetter schwerer vorherzusagen.

Außerdem kommt Acme Weather mit einer Community-Funktion. Nutzer können aktuelle Wetterbeobachtungen wie Regen, Schnee oder Gewitter melden. Diese Meldungen erscheinen auf einer Karte und ergänzen die offiziellen Daten. So entsteht ein Echtzeit-Netzwerk, das besonders bei lokalen Wetterphänomenen hilfreich ist.

Außerdem bietet Acme Weather nicht nur Standard-Warnungen vor Regen, sondern auch spezifische Hinweise zu Blitzen, Stürmen oder hohem UV-Index. Nutzer können auch individuelle Benachrichtigungen einrichten, etwa für Windböen oder Luftqualitätswerte. Ergänzt wird das Angebot durch detaillierte Karten zu Radar, Niederschlag, Temperaturen und weiteren Parametern – alles direkt in der Vorhersageansicht integriert.

Acme Weather ist derzeit noch nicht in Deutschland verfügbar

Die neue Wetter-App der Dark-Sky-Macher ist in Deutschland aktuell leider noch nicht verfügbar. In den USA ist Acme Weather zwei Wochen lang kostenlos testbar, danach wird ein Abo in Höhe von 25 US-Dollar pro Jahr fällig. Sobald die App auch hierzulande erscheint, erfahrt ihr es natürlich hier im Blog.