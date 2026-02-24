Roborock-Designstudie zeigt Saugroboter mit Mini-Drohne

Grenzenlose Reinigung selbst auf Tischen?

FabianKommentar schreiben zu Roborock-Designstudie zeigt Saugroboter mit Mini-Drohne
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?

Der neue Prototyp von Roborock mit Mini-Drohne

Roborock hat uns in der Vergangenheit ja schon mit einigen spannenden Ideen beeindruckt. Der Roborock Saros Z70 war der erste Saugroboter mit einem Greifarm, der Objekte hochheben und sortieren konnte. Auf der CES 2026 hat man mit dem Saros Rover den bisher beeindruckendsten treppensteigenden Roboter gezeigt. Im Hintergrund scheint man nun bereits an der nächsten Idee zu arbeiten.

Unter dem Projektnamen „Boundless“ (grenzenlos) ist nun ein besonders abgefahrenes Modell aufgetaucht. Roborock will einen klassischen Saug- und Wischroboter mit einer Mini-Drohne kombinieren und so eine dreidimensionale Reinigung bieten, ohne dass irgendwelche Stellen ausgelassen werden.


Roborock will Mini-Drohne mit Mini-Wischroboter fliegen lassen

Wir haben bereits einige Produktbilder zu Gesicht bekommen. Auf diesen Bildern ist ohne Zweifel eine kleine Drohne mit zwei Rotoren zu erkennen. Die Drohne soll anscheinend einen Mini-Wischroboter transportieren und diesen beispielsweise auch auf einem Tisch ablegen können.

Die Mini-Drohne fliegt durch die Luft
Unten wischt der Roboter, auf dem Tisch die Mini-Drohne

Das ist aber längst nicht alles. Der autonome Mini-Wischer kann auch Huckepack auf dem eigentlichen Saug- und Wischroboter mitfahren und soll die obere Kante von Fußleisten abwischen können.

Nach getaner Arbeit parkt der Roboter selbst wie gewohnt in der Station. Die Drohne mit dem Mini-Wischer landet auf der Basis und wird dort anscheinend geladen und gleichzeitig gereinigt.

Roborock reinigt eine Fußleiste
Auch Fußleisten sollen ordentlich geputzt werden

Kommt dieser Roborock tatsächlich auf den Markt?

Von der Markteinführung sind wir sicherlich noch ein ganzes Stückchen entfernt. Auf der letzten großen Messe hat Roborock ja gerade erst den treppensteigenden Saros Rover vorgestellt. Meine Vermutung: Nachdem der auf den Markt gekommen ist, wird der „Saros Boundless“ auf der IFA im September oder der nächsten CES als Prototyp gezeigt. Besonders gespannt bin ich dabei auf die Lautstärke und auch die Windstärke der Mini-Drohne.

Bestseller Nr. 1
roborock Qrevo Serie Saugroboter mit Wischfunktion&Hebarem Wischmopp, 8000Pa...
roborock Qrevo Serie Saugroboter mit Wischfunktion&Hebarem Wischmopp, 8000Pa...
Hinweis: 2.4-GHz- WLAN für App-Verbindung erforderlich.
AngebotBestseller Nr. 2
roborock Qrevo Master Saugroboter mit Wischfunktion&Hebarem Wischmopp, FlexiArm...
roborock Qrevo Master Saugroboter mit Wischfunktion&Hebarem Wischmopp, FlexiArm...
799,00 EUR 498,99 EUR Amazon Prime
Bestseller Nr. 3
Original roborock 6 * 2500 mAh Lithium-Ionen-Akku mit hoher Kapazität, kompatibel...
Original roborock 6 * 2500 mAh Lithium-Ionen-Akku mit hoher Kapazität, kompatibel...
129,99 EUR

Anzeige

Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

Noch mehr rund um das Smart Home

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2026 appgefahren.de