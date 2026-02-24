Roborock-Designstudie zeigt Saugroboter mit Mini-Drohne

Roborock hat uns in der Vergangenheit ja schon mit einigen spannenden Ideen beeindruckt. Der Roborock Saros Z70 war der erste Saugroboter mit einem Greifarm, der Objekte hochheben und sortieren konnte. Auf der CES 2026 hat man mit dem Saros Rover den bisher beeindruckendsten treppensteigenden Roboter gezeigt. Im Hintergrund scheint man nun bereits an der nächsten Idee zu arbeiten.

Unter dem Projektnamen „Boundless“ (grenzenlos) ist nun ein besonders abgefahrenes Modell aufgetaucht. Roborock will einen klassischen Saug- und Wischroboter mit einer Mini-Drohne kombinieren und so eine dreidimensionale Reinigung bieten, ohne dass irgendwelche Stellen ausgelassen werden.

Roborock will Mini-Drohne mit Mini-Wischroboter fliegen lassen

Wir haben bereits einige Produktbilder zu Gesicht bekommen. Auf diesen Bildern ist ohne Zweifel eine kleine Drohne mit zwei Rotoren zu erkennen. Die Drohne soll anscheinend einen Mini-Wischroboter transportieren und diesen beispielsweise auch auf einem Tisch ablegen können.

Das ist aber längst nicht alles. Der autonome Mini-Wischer kann auch Huckepack auf dem eigentlichen Saug- und Wischroboter mitfahren und soll die obere Kante von Fußleisten abwischen können.

Nach getaner Arbeit parkt der Roboter selbst wie gewohnt in der Station. Die Drohne mit dem Mini-Wischer landet auf der Basis und wird dort anscheinend geladen und gleichzeitig gereinigt.

Kommt dieser Roborock tatsächlich auf den Markt?

Von der Markteinführung sind wir sicherlich noch ein ganzes Stückchen entfernt. Auf der letzten großen Messe hat Roborock ja gerade erst den treppensteigenden Saros Rover vorgestellt. Meine Vermutung: Nachdem der auf den Markt gekommen ist, wird der „Saros Boundless“ auf der IFA im September oder der nächsten CES als Prototyp gezeigt. Besonders gespannt bin ich dabei auf die Lautstärke und auch die Windstärke der Mini-Drohne.