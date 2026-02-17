Mova N1 Fensterputzroboter startet für 249 Euro

Den neuen Ecovacs Winbot W3 Omni könnt ihr bereits bei Amazon bestellen. Wenn nichts Außergewöhnliches passiert, dürfte er das Top-Modell in Sachen Fensterputzroboter im Jahr 2026 sein. Unter anderem punktet der Marktführer mit einer neuen Basisstation und einfach zu wechselnden Wischpads inklusive automatischer Reinigung. Der Kaufpreis ist mit 699 Euro (Amazon-Link) aber auch alles andere als günstig.

Falls euer Budget deutlich geringer ausfällt, könnt ihr jetzt auch zum neuen Mova N1 greifen. Der Fensterputzroboter wurde auf der CES 2026 in Las Vegas erstmals vorgestellt und ist jetzt für 249 Euro (Amazon-Link) zu haben – und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir in Richtung Frühling sicherlich auch die 200er-Marke knacken werden.

Im Vergleich zum Ecovacs Winbot W3 Omni bekommt ihr beim Mova N1 natürlich bedeutend weniger. Das komplette Konzept ist auf ein Minimum reduziert. Während ihr bei Ecovacs die Station mit einem eingebauten Akku bekommt, gibt es bei Mova im Prinzip nur den nackten Roboter mit Sicherungsseil und Stromkabel. Das heißt also auch: Ihr müsst also bei jedem Fenster eine Steckdose in der Nähe haben. Eine genaue Kabellänge teilt Mova leider nicht mit.

So funktioniert der Mova N1 Fensterputzroboter im Alltag

Die Reinigung selbst ist mit der Konkurrenz vergleichbar. Der Mova N1 saugt sich am Fenster fest, sprüht Reinigungsmittel und Wasser auf das Fenster und fährt dann mit seinem Wischtuch die komplette Fläche an. Die gesamte Fensterreinigung läuft automatisch, alternativ könnt ihr die mitgelieferte Fernbedienung zur manuellen Reinigung nutzen. Im Automatik-Modus stehen verschiedene Modi zur Auswahl: Tiefenreinigung, schnelle Reinigung, gründliche Reinigung, Kantenreinigung oder Punktreinigung.

Nach Abschluss der Reinigungsaufgabe kehrt der Mova N1 zur Ausgangsposition zurück und verharrt dort, bis ihr ihn manuell abnehmt. Danach müsst ihr das Reinigungstuch abnehmen und manuell reinigen, in dieser Zeit kann der Roboter mit dem zweiten Wischpad bereits das nächste Fenster reinigen.

Da das Grundprinzip identisch ist, dürfte der Mova N1 einen ähnlich guten Job machen, wie andere Roboter dieser Art. Im Vergleich zu Premium-Modellen wie dem bereits erwähnten Ecovacs Winbot W3 Omni müsst ihr auf einige Komfort-Features und Extras wie eine Eckenreinigung verzichten. Dafür zahlt man für den Mova N1 mit 249 Euro aber auch bedeutend weniger.

