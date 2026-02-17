Tedee GO: Smartes Türschloss bekommt endlich Matter-Update

Tedee GO 2 an der Haustür

Schon für das Tedee GO der ersten Generation, das im Sommer 2023 auf den Markt gekommen ist, hatte der Hersteller ein Matter-Update in Aussicht gestellt. Darauf mussten wir allerdings ziemlich lange warten, denn erst jetzt rollt Tedee das Update aus – und zwar für das Tedee GO sowie das Tedee GO 2. Das Tedee Pro bleibt übrigens außen vor und erhält kein Matter-Update. Warum? Das ist bislang nicht bekannt.

Wie Tedee angekündigt hat, wird das Update für bestehende GO Smart Locks in den kommenden Tagen ausgerollt. Stellt also sicher, dass eure Tedee-App auf dem neuesten Stand ist. Haltet Ausschau nach der Firmware-Version 2.1.3493, die den Support für Matter freischaltet. Auf der Tedee-Homepage findet sich zudem eine eher unübersichtliche Anleitung, wie sich bestehende Schlösser in Matter integrieren lassen.


Kurz gesagt: In der Tedee-App müsst ihr einen Matter-Setup-Code generieren, den ihr anschließend beispielsweise bei der Einrichtung in Apple Home verwenden könnt. Darüber hinaus ermöglicht Matter die Einbindung in Amazon Alexa, Google Home und auch Samsung SmartThings, wobei stets ein Matter Border Router installiert sein muss – etwa ein HomePod oder eine Echo Show.

Das Tedee GO bietet jetzt Matter.

Vor allem Kunden und Kundinnen der ersten Generation mussten Geduld mitbringen, denn das Update hat fast zweieinhalb Jahre auf sich warten lassen.

Da wir sowohl das Tedee GO als auch das Tedee GO 2 getestet haben, können wir dem Smart Lock eine Empfehlung aussprechen. Es ist klein, kompakt und zuverlässig. Darüber hinaus ist es mit 129 Euro deutlich günstiger als viele andere Anbieter, allerdings ist die Auswahl an Zubehör stark begrenzt. Klickt euch gerne noch einmal in unsere Erfahrungsberichte sowie in das folgende Video, das die Installation und Handhabung des Tedee GO 2 zeigt.

