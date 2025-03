Tedee Go 2 im Test: Das Smart Lock mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis?

Der polnische Hersteller Tedee hat das neue Smart Lock Tedee Go 2 auf den Markt gebracht. Ich konnte mir das smarte Türschloss schon vorab ansehen und möchte euch einen Testbericht abliefern. Ich nutze das Türschloss jetzt fast eine Woche, daher fehlt noch der Langzeiteindruck.

Tedee Go 2 ist kompakt und hübsch

Das Tedee Go 2 ist 57 Millimeter im Durchmesser groß und steht circa 63 Millimeter von der Tür ab. Optisch ist es vom Vorgänger kaum zu unterschieden, allerdings gibt es auch eine Aluminium-Version, die noch einmal etwas hochwertiger ist. Den Aufpreis kann man sich aber meiner Meinung nach sparen, da man den Unterschied nicht sieht und es sich lediglich um die Abdeckung handelt.

Montage an der Tür

Tedee wirbt mit einer besonders einfachen Montage an der Tür und das ist korrekt. Insofern der Zylinder 3 Millimeter auf der Innenseite übersteht, kann man das Schloss direkt auf diesen setzen. Alternativ liegt eine Montageplatte dabei, die man auf das Schloss kleben muss, um dann das Tedee Go 2 darauf zu montieren. Ich konnte das Go 2 direkt auf den Zylinder schrauben. Insgesamt sitzt das Türschloss sicher auf dem Zylinder und natürlich kann man auch manuell weiterhin die Tür öffnen und schließen, in dem man den ganzen Knauf dreht.

An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass man einen Schließzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion nutzen sollte, denn so wird sichergestellt, dass man das Schloss immer schließen kann, obwohl auf der Innenseite immer der Schlüssel steckt. Denn genau so funktioniert das Tedee Go 2. Der auf der Innenseite steckende Schlüssel wird vom smarten Türschloss gedreht.

Drehkraft des Motors

Auf dem Papier bietet das Tedee Go 2 einen besseren Motor, obwohl der Drehmoment von 1,6 Nm auch schon beim Vorgänger gegeben war. Ich habe das Türschloss an einer Terrassentür montiert, die über ein 3-Punkt-Schließsystem verfügt. Das Tedee Go 2 ist stark genug, um diese zu öffnen und zu schließen.

Die Tedee-App

Das Hetzstück ist die Tedee-App, in der man das smarte Türschloss binnen weniger Minuten eingerichtet hat. Dazu muss man einen QR-Code scannen, damit sich das Schloss per Bluetooth mit dem Smartphone verbindet. Man folgt einfach der Schritt-für-Schritt-Anleitung und kann im Nachgang weitere Feineinstellungen vornehmen.

Auto-Unlock : Die für mich wichtigste Funktion bei einem Smart Lock. Sobald das Schloss erkennt, dass sich das Smartphone in Bluetooth-Reichweite befindet, öffnet das Tedee Go 2 automatisch Tür. Das ist besonders dann praktisch, wenn man die Hände voll hat oder den Schlüssel umständlich in der Tasche suchen müsste.

: Die für mich wichtigste Funktion bei einem Smart Lock. Sobald das Schloss erkennt, dass sich das Smartphone in Bluetooth-Reichweite befindet, öffnet das Tedee Go 2 automatisch Tür. Das ist besonders dann praktisch, wenn man die Hände voll hat oder den Schlüssel umständlich in der Tasche suchen müsste. Türfalle ziehen : Um die Tür zu öffnen, muss man natürlich die Türfalle ziehen. Optional kann man in der App festlegen, dass die Falle nicht gezogen und nur das Schloss gedreht wird.

: Um die Tür zu öffnen, muss man natürlich die Türfalle ziehen. Optional kann man in der App festlegen, dass die Falle nicht gezogen und nur das Schloss gedreht wird. Schließen-Taste: Mit einem Klick auf die vordere Taste kann man die Tür öffnen oder schließen. Gleichzeitig kann man festlegen, dass das Schloss nach einer Verzögerung abschließt. Diese Funktion nutze ich sehr gerne. Wenn ich das Haus verlasse, drücke ich auf die Taste und nach circa 30 Sekunden schließt das Tedee Go 2 hinter mir ab.

Natürlich könnt ihr auch weitere Benutzer einladen, damit auch diese Zugriff auf das Tedee Go 2 bekommen. Wer möchte, kann auch zeitlich begrenzte Einladungen aussprechen.

Insgesamt finde ich die Tedee-App modern, einfach und gut zu bedienen. Experteneinstellungen findet man hier aber nicht.

Lautstärke, Laufzeit und Batterien

Ich empfinde das Tedee Go 2 als leise. Natürlich macht auch das Go 2 beim Schließvorgang etwas Krach, aber das kann ich für den Komfort eines Smart Locks in Kauf nehmen. In meinem Video-Test könnt ihr die Lautstärke des Go 2 hören.

Tedee gibt an, dass das Go 2 circa 8 Monate hält, wenn man es 8 Mal am Tag benutzt. Zur Laufzeit kann ich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht viel sagen. Allerdings ist die Wahl der Batterien komisch, denn hier kommen CR123A-Batterien zum Einsatz, die man eher nicht auf Lager hat. Hier sollte man also hamstern, um schnell für einen vollen Akku sorgen zu können. Amazon Basics verkauft 10 Stück für 16,24 Euro, wobei im Tedee Go 2 immer drei eingesetzt werden müssen.

Akku oder Batterien? Der Vorteil von Akkus ist natürlich die Tatsache, dass man diesen wieder aufladen kann. Es gibt auch CR123A-Akkus, die man per MicroUSB aufladen kann. Hier kosten 4 Stück gleich 23,99 Euro.

Matter-Versprechen oder nur heiße Luft?

Das Tedee Go 2 wird ohne Matter ausgeliefert. Das ist schon ein starkes Stück, denn schon für das Tedee Go der ersten Generation wurde ein Matter-Update in Aussicht gestellt, das aber bis heute auf sich warten lässt. Zum aktuellen Zeitpunkt ist unklar, wann und ob das Tedee Go 2 ein Matter-Update erhält. Die technischen Voraussetzungen sind dafür gegeben.

Was wir daraus lernen: Man sollte sich nie auf die künftigen Update-Versprechungen verlassen. Wenn man ein Smart Lock mit Matter möchte, sollte man entweder ein Schloss kaufen, dass zu diesem Zeitpunkt Matter unterstützt oder solange warten, bis das Matter-Update für das Tedee Go 2 da ist. Das kann aber auch nie passieren.

Fernsteuerung und Wi-Fi nur per Bridge

Per Bluetooth kommuniziert das Smart Lock mit dem Smartphone und kann so erkennen, wann beispielsweise der Auto-Unlock auslösen soll. Ein Fernzugriff ist so allerdings nicht möglich. Mit der separat erhältlichen Tedee Bridge kann man WLAN nachrüsten und so auch den Auto-Unlock verbessern. Die Tedee Bridge kostet kostet 79 Euro zusätzlich und bietet dann auch die Möglichkeit das Türschloss in HomeKit, Alexa oder Google zu bringen.

Ich habe das Tedee Go 2 ohne Bridge ausprobiert und bin mit der Zuverlässigkeit zufrieden. Beim Auto-Unlock kann es durchaus mal passieren, dass man ein paar Sekunden vor der verschlossenen Tür steht, bevor das Schloss dann aufschließt.

Tedee Go 2 vs. Nuki Smart Lock Go

Erst vor wenigen Wochen hat auch Nuki sein Smart Lock Go präsentiert. Dabei handelt es sich um das klassische Nuki, dass im Vergleich zum Go 2 von Tedee deutlich größer ist. Im direkten Vergleich ist das Tedee Go 2 leiser und etwas schneller.

Tedee Go 2 vs. Nuki Pro

Dieser Vergleich ist eigentlich unfair, denn das Nuki Pro ist mit 270 Euro deutlich teurer. Das Nuki Pro ist von der Bauweise sehr ähnlich und obwohl der Motor im Nuki etwas schwächer ist, funktioniert er wesentlich schneller. Wenn das Nuki im Insane-Modus die Tür längst geöffnet hat, fängt das Tedee Go 2 gerade erst an zu schließen. Allerdings muss man sich fragen, ob das jetzt ein echter Mehrwert ist. Im Alltag ist es mir ziemlich egal, ob der Schließvorgang jetzt 2 oder 7 Sekunden benötigt.

Mein Fazit zum Tedee Go 2

Ich finde das Tedee Go 2 sehr gelungen. Das Smart Lock ist einfach zu montieren, sieht optisch an der Tür gut aus und funktioniert zuverlässig. Die Lautstärke ist relativ leise und die App-Bedienung intuitiv und selbsterklärend. Als Zubehör bietet Tedee das Keypad Pro an, das auch einen Fingerabdrucksensor bietet. Weiteres Zubehör gibt es aber nicht.

Im Hinterkopf sollte man das Matter-„Versprechen“ haben, zudem ist der Druckpunkt der vorderen Taste etwas schwammig. Die Wahl, CR123A Batterie einzubauen, ist der Größe des Smart Locks geschuldet. Insgesamt bin ich mit dem Tedee Go 2 sehr zufrieden. Obwohl das Schloss per Bluetooth immer die Tür geöffnet hat, würde ich die Bridge empfehlen, die WLAN nachrüstet, den Auto-Unlock optimiert und weitere Funktionen freischaltet.

So teuer ist das Tedee Go 2

Mit 149 Euro ist das Tedee Go 2 erschwinglich. Zum Start könnt ihr bei tink.de das Tedee Go 2 in Schwarz oder Weiß in der Plastikvariante für nur 114 Euro kaufen, wenn ihr den Gutschein TEDEEGO2 nutzt. Das Set bestehend aus Go 2 und Bridge bietet Amazon für 199 Euro, zusammen mit dem Keypad Pro sind es dann 329 Euro. Das Preis-Leistungsverhältnis finde ich beim Tedee Go 2 sehr gut.

Tedee Go 2 Mit Gutschein TEDEEGO2 149 EUR 114 EUR bei tink.de kaufen

SMart Lock: Tedee Go 2 Mein Fazit Das Tedee Go 2 ist ein kompaktes und modernes Smart Lock, das zuverlässig funktioniert. Design 95 Handhabung 93 Funktionen/Zubehör 85 Preis-Leistung 96 Pro modern und kompakt relativ leise funktioniert zuverlässig gute, einfache App Kontra kein Matter CR123A-Batterien 92 Testergebnis Tedee Go 2 kaufen amazon.de tink.de