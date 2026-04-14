Mac App Store: Apple entfernt alte iWork-Apps – das steckt dahinter

Nachdem Apple neue Versionen von Pages, Numbers und Keynote im Rahmen des „Creator Studio“-Abos vorgestellt hat, sind die alten iWork-Apps jetzt komplett verschwunden. Bestandskunden und Kundinnen können die Apps zwar weiterhin nutzen, allerdings legt Apple den Fokus voll und ganz auf die neuen App-Versionen.

Der Umstand betrifft allerdings nur die Apps für den Mac, denn dort ist Apple zweigleisig gefahren, da neue Apps für das Creator Studio veröffentlicht wurden. Parallel dazu hat man die alten Apps von Pages, Numbers und Keynote erst einmal ganz normal weiterlaufen lassen. Doch damit ist nun Schluss.

Um Klarheit zu schaffen, hat Apple die alten Versionen aus dem Mac App Store entfernt, sodass nur noch die neuen Apps zum Download bereitstehen.

Pages, Numbers, Keynote sind weiterhin kostenlos nutzbar

Auch die neuen iWork-Apps lassen sich kostenlos nutzen, allerdings gibt es immer wieder Hinweise auf das kostenpflichtige Creator-Abo, was sauer aufstoßen kann. Es ist durchaus nachvollziehbar, dass Apple nur noch eine Version pflegt, allerdings bekommt man das Abo so deutlich prominenter aufs Auge gedrückt, auch wenn es weiterhin optional bleibt.

Immerhin: Bestandskunden und Kundinnen, die die Apps schon einmal geladen und installiert haben, können die alten Versionen weiterhin verwenden. Allerdings ist klar, dass Apple neue Funktionen nur noch für die „neuen“ Apps verfügbar macht. Solange die alten Apps noch funktionieren und Apple den Schalter nicht umlegt, muss man nicht zwingend auf die neuen Versionen umsteigen.

Weniger Auswahl, mehr Übersicht

Einerseits reduziert Apple mit diesem Schritt die Komplexität im Mac App Store deutlich, andererseits stärkt das Unternehmen zugleich sein neues Creator-Ökosystem. Für Nutzer und Nutzerinnen bedeutet das vor allem eines: weniger Verwirrung bei der Installation, aber auch eine stärkere Verzahnung mit einem Abo-Modell.