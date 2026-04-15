Neuer XXL Apple Store in Zürich: Eröffnung wohl im Sommer 2027

Apple baut seine Präsenz in Europa weiter aus und zwar mit einem besonders ambitionierten Projekt in der Schweiz. Neue Unterlagen aus Zürich zeigen, dass Apple einen der größten Stores in Europa plant. Der neue Standort soll mitten im Herzen der Stadt entstehen und könnte das bisherige Angebot deutlich übertreffen.

Neuer Standort nahe der Luxusmeile

Konkret geht es um ein Gebäude an der Lintheschergasse 7, nur wenige Schritte von der berühmten Einkaufsstraße Bahnhofstrasse entfernt. Die Lage ist strategisch gewählt, denn sie gehört zu den exklusivsten Shopping-Adressen Europas.

Laut eingereichtem Bauantrag, der bereits im Februar bei der Stadt Zürich vorgelegt wurde, handelt es sich offiziell um eine „Bahnhofstrasse Relocation“. Intern führt Apple das Projekt unter der Kennung „R159“, was den klaren Bezug zum bisherigen Store-Netzwerk herstellt.

Der geplante Store soll an der Ecke Lintheschergasse und Usteristrasse entstehen – direkt neben dem Warenhaus Globus. Damit sichert sich Apple nicht nur eine Toplage, sondern auch maximale Sichtbarkeit im urbanen Zentrum.

Mehr Platz, mehr Möglichkeiten

Ein Blick in die Bauunterlagen zeigt, wie groß die Pläne tatsächlich sind. Allein die Verkaufsfläche im Erdgeschoss soll rund 454 Quadratmeter umfassen und liegt damit auf dem Niveau des aktuellen Stores am Rennweg.

Hinzu kommt eine weitere Ebene im ersten Stock mit etwa 521 Quadratmetern, die aktuell als „Backstage“-Bereich ausgewiesen ist – also vermutlich für Büros oder interne Abläufe gedacht. Allerdings bleibt offen, ob Apple diese Fläche langfristig nicht doch für den Verkauf nutzen wird.

Sollte sich der Konzern dazu entscheiden, beide Etagen für Kunden zu öffnen, würde sich die Gesamtfläche erheblich vergrößern. Berichten zufolge könnte der Store insgesamt auf rund 2.000 Quadratmeter kommen und damit zu den größten Apple-Filialen in Europa zählen.

Umbau mit Rücksicht auf Denkmalschutz

Das neue Gebäude bringt allerdings auch Herausforderungen mit sich. Es handelt sich um ein denkmalgeschütztes Objekt, was umfangreiche Veränderungen an der Fassade einschränkt. Dennoch plant Apple eine Modernisierung im Erd- und ersten Obergeschoss.

Wann macht der neue Store auf?

Der Bauzeitplan ist bereits relativ konkret: Die Arbeiten sollen Anfang November 2026 beginnen und bis Anfang Mai 2027 abgeschlossen sein. Daraus ergibt sich eine mögliche Eröffnung im Sommer 2027.

Sollte der Konzern seine Pläne wie vorgesehen umsetzen, entsteht in Zürich nicht nur ein neuer Store, sondern ein moderner Flagship-Standort.