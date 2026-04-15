GoPro MISSION 1-Serie: Kompakte 8K- und 4K-Kinokameras für Profis und Kreative

GoPro hat mit der Vorstellung der MISSION 1-Serie eine neue Ära im Bereich der kompakten cinematografischen Kameras eingeläutet. Die Serie umfasst drei Modelle, MISSION 1 PRO, MISSION 1 und MISSION 1 PRO ILS, und will mit den Neuerscheinungen Maßstäbe in Sachen Größe, Gewicht und Robustheit setzen. Ausgestattet mit einem 50-Megapixel-1-Zoll-Sensor und dem neuen, energieeffizienten GP3-Prozessor, bieten die Kameras professionelle Bildqualität, hohe Auflösungen und herausragende thermische Leistung. Die Modelle sind speziell für Filmprofis, Kreative und ambitionierte Enthusiasten konzipiert und ermöglichen Aufnahmen in anspruchsvollsten Umgebungen.

Im Herzen der MISSION 1-Serie schlagen ein hochmoderner 50-Megapixel-1-Zoll-Sensor und der GP3-Prozessor. Der Sensor verfügt über native 1,6-Mikrometer-Pixel und 3,2-Mikrometer-Fused-Pixel, die für eine starke Low-Light-Leistung und einen Dynamikbereich von bis zu 14 Blendenstufen sorgen. Der GP3-Prozessor, basierend auf einem 5-Nanometer-Design, ermöglicht nicht nur längere Akkulaufzeiten und bessere thermische Leistung, sondern auch die Verarbeitung von Videopixeln der nächsten Generation. Eine integrierte AI Neural Processor Unit (NPU) optimiert zudem die Bildqualität bei schlechten Lichtverhältnissen.

Die MISSION 1 PRO und MISSION 1 PRO ILS bieten 16:9-Videoauflösungen und Bildraten, darunter 8K-Videos mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde sowie 4K-Aufnahmen mit bis zu 240 Bildern pro Sekunde. Für Zeitlupenaufnahmen sind sogar 1080p-Videos mit bis zu 960 Bildern pro Sekunde möglich. Die MISSION 1 PRO ILS unterstützt zudem 8K30- und 4K120-Open-Gate-Videos, die eine flexible Nachbearbeitung für verschiedene Seitenverhältnisse ermöglichen. Das Basismodell, die MISSION 1, bietet 4K120-Open-Gate-Aufnahmen und eignet sich ideal für Personen, die auf die höchsten Auflösungen verzichten können.

Robustheit trifft auf intuitive Bedienung

Die Kameras der MISSION 1-Serie überzeugen durch ein aktualisiertes Design, das die Wasserdichtigkeit auch ohne ein zusätzliches Gehäuse auf 20 Meter erhöht. Ein neues Objektivdesign mit einem nativen Sichtfeld von 159 Grad, ein 14 Prozent größeres OLED-Display und überarbeitete Tasten für eine einfache Bedienung mit Handschuhen runden das nutzerfreundliche Konzept ab. Eine abnehmbare Gegenlichtblende reduziert zudem Blendeffekte und Streulicht, was zu klareren Aufnahmen führt.

GoPro bietet gleichzeitig auch ein umfangreiches Zubehör-Ökosystem für die MISSION 1-Serie an, das ab Mai 2026 schrittweise verfügbar sein wird. Dazu gehören der Media Mod mit eingebautem Mikrofon und erweiterten E/A-Anschlüssen, der Point-and-Shoot-Griff für ergonomische Aufnahmen, sowie der Volta 2 Battery Grip für eine ganztägige Stromversorgung. Für professionelle Audioaufnahmen steht ein drahtloses Mikrofonsystem zur Verfügung, während der Light Mod 2 für optimale Beleuchtung sorgt. Zudem ermöglichen ND-Filter filmische Bewegungsunschärfe und Belichtungskontrolle.

MISSION 1 Editionen: Vielseitigkeit für unterwegs

Die MISSION 1 PRO Grip Edition kombiniert die Flaggschiff-Kamera mit einem innovativen Griff, der als 2-in-1-Lösung fungiert: als ergonomischer Handgriff für einfache Aufnahmen oder als robuster Metallkäfig für zusätzlichen Schutz. Der Griff bietet Kaltlichthalterungen, 1/4-20-Gewinde und Magnetverriegelung, was ihn ideal für Straßenfotografie, Kinematografie und Reisen macht.

Die MISSION 1 PRO Creator Edition richtet sich an Vlogger und Kreative, die ein vollständiges professionelles Kamerasystem suchen. Das Paket umfasst die Flaggschiff-Kamera, den Media Mod für erweiterte Anschlüsse, den Volta 2 Battery Grip für langanhaltende Energie und das Wireless Mic Complete Kit für drahtlose Audioübertragung. Diese Edition ist perfekt für User, die maximale Flexibilität und professionelle Ergebnisse benötigen.

Für Kreative, die das Beste aus ihrer Kamera herausholen möchten, bietet die MISSION 1 PRO Ultimate Creator Edition das Flaggschiff-Modell in Kombination mit dem Fluid Pro AI Gimbal für fortschrittliche Stabilisierung und KI-gesteuerte Motivverfolgung. Das Paket beinhaltet zudem das Wireless Mic Complete Kit, den Light Mod 2 für portable Beleuchtung und den Media Mod für erweiterte Anschlüsse. Diese Edition ist ideal für anspruchsvolle Projekte in jedem Umfeld.

MISSION 1 PRO ILS: Wechselobjektivsystem für maximale Flexibilität

Die MISSION 1 PRO ILS ist eine spiegellose Variante mit Wechselobjektivanschluss, der die Kompatibilität mit Micro-Four-Thirds-Objektiven ermöglicht. Dies eröffnet Nutzern und Nutzerinnen eine nahezu unbegrenzte Auswahl an Objektiven, von Tele-, über Zoom- bis hin zu Makroobjektiven. Die Kamera unterstützt zudem die kamerainterne HyperSmooth-Videostabilisierung und ist wetterfest, was sie laut GoPro „zur vielseitigsten High-Speed-Cinema-Kamera ihrer Klasse macht“.

Verfügbarkeit und Preise

Die MISSION 1 PRO, MISSION 1 PRO Grip Edition und MISSION 1 können ab dem 21. Mai 2026 vorbestellt und ab dem 28. Mai weltweit erworben werden. Die Modelle MISSION 1 PRO ILS, MISSION 1 PRO Creator Edition und MISSION 1 PRO Ultimate Creator Edition folgen im dritten Quartal 2026. Weitere Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit werden auf der NAB-Messe vom 19. bis 22. April 2026 am GoPro-Stand (C5519) präsentiert. Weitere Infos zum Portfolio des Unternehmens gibt es auch auf der offiziellen deutschen Website von GoPro.