Kleinanzeigen: Jetzt sparen bei Versand mit Hermes

Das Team von Kleinanzeigen (App-Store-Link) hat für den Frühling eine Aktion gestartet, bei der ihr ab sofort Geld sparen könnt, wenn ihr verkaufte Artikel über Hermes versendet. Über die Hälfte der Kosten könnt ihr dabei beim Versenden von Paketen in Größe XS und S sparen. Wenn ihr also gerade Frühjahrsputz betreibt und fleißig aussortiert, könnt ihr jetzt die Chance nutzen und die Artikel günstig versenden. Alle Details erfahrt ihr im Beitrag.

Kleinanzeigen gewährt euch ab sofort einen ordentlichen Rabatt, wenn ihr euch beim Versenden von Päckchen und Paketen für den Versandunternehmer Hermes entscheidet. Um von der Aktion profitieren zu können, müsst ihr lediglich die Bezahlfunktion auswählen und dann das Hermes-Versandlabel direkt in der App oder über den Web-Browser erzeugen lassen. Das Eingeben eines Rabattcodes ist nicht erforderlich. Der Rabatt wird automatisch abgezogen.

Aktuell und für die nächsten drei Monate kosten dann Hermes-Päckchen bei Kleinanzeigen 1,99 Euro statt 4,89 Euro. Pakete der Größe S sind für 2,49 Euro statt 5,49 Euro zu haben. Ihr spart also über 50 Prozent des regulären Preises. Kleinanzeigen selbst gibt an, dass das Unternehmen den Erfolg der Aktion kontinuierlich überprüfen wolle. Kommt diese gut an, erwägt das Unternehmen eine entsprechende Verlängerung.

Wer also noch Schätze im Keller hat, kann sein Glück nun zu besonderen Konditionen bei Kleinanzeigen versuchen.