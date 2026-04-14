Twelve South CableStay: Kabel mit Klotz für 39,99 Euro

Es ist schon ziemlich erstaunlich, was sich manch ein Hersteller alles einfallen lässt. Der für seine hochwertigen Produkte bekannte US-Hersteller Twelve South bringt jetzt ein Kabel mit einem integrierten Klotz auf den Markt, damit dieses nicht so einfach vom Tisch heruntergezogen werden kann. Und das alles für einen Schnäppchenpreis von gerade einmal 39,99 Euro.

Dafür gibt es allerdings einige Überraschungen. Natürlich nicht bei der Namensgebung, denn die vier Farben sind mit Jelly Mint, Electric Fuchsia, Dune und Slate absolut treffend beschrieben. Natürlich sind das Kabel und der als Anker bezeichnete Klotz farblich aufeinander abgestimmt.

Das USB-C-Kabel kann ausgetauscht werden, ist 1,5 Meter lang und hochwertig mit Nylon umflochten. Allerdings unterstützt es maximal eine Ladeleistung von 60 Watt. Das ist für leistungshungrigere Geräte wie etwa ein MacBook Pro oder eine größere Powerbank einfach zu wenig und dem Preis ganz sicher nicht angemessen. Zur Geschwindigkeit der Datenübertragung konnte ich keine Informationen finden, daher müssen wir hier ebenfalls vom langsamen USB 2.0 ausgehen.

Aber warum sollte man das Twelve South CableStay kaufen? „Die meisten Menschen denken erst über das Kabel auf ihrem Schreibtisch nach, wenn es hinter Möbeln verschwindet oder am Anschluss beschädigt ist“, sagt Diego Nunez, CEO von Twelve South. „CableStay ist das Kabel, das man gerne in Reichweite behalten möchte: Langlebig, hochwertig verarbeitet und so ausdrucksstark, dass es bewusst sichtbar bleiben darf. Auch die Farben spiegeln diesen Anspruch wider und verleihen jedem Setup eine persönliche Note.“

Das sind definitiv Argumente, gegen die wir nichts sagen können. Falls ihr es gar nicht mehr abwarten könnt, euch dieses Gadget nach Hause zu bestellen, könnt ihr das zum Beispiel schon bei Comspot erledigen. In Kürze dürfte das Twelve South CableStay dann auch bei Amazon verfügbar sein.