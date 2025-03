Place to Pee zeigt jetzt auch Ladesäulen an

„Papa, ich muss mal. Mama, ich habe Hunger!“ Wer im Auto immer wieder diese Sätze aus der 1. Klasse hört, der sollte sich unbedingt mit Place to Pee (App Store-Link) ausstatten. Die praktische Autobahn-App ist aber auch für alle anderen eine Empfehlung, im vergangenen Jahr war es sogar meine App des Jahres. Und jetzt ist sie noch besser.

Place to Pee erkennt automatisch, auf welcher Autobahn und in welcher Richtung ihr unterwegs seid, um euch dann den nächsten Rastplätze und Parkplätze entlang der Route anzuzeigen. Nun liefert die App noch mehr Informationen und Features.

Place to Pee als Helfer für E-Auto-Fahrer

Ab sofort zeigt Place to Pee auch die Verfügbarkeit von Ladesäulen an Rastplätzen und Parkplätzen entlang der Autobahn an. Das ist sicherlich praktisch für alle Personen mit E-Autos, die nicht auf das integrierte Auto-Navi setzen. Außerdem könnt ihr Rastplätze oder bestimmte Restaurantketten favorisieren sowie die Größe der Rastplätze anzeigen lassen. Werft dazu einfach einen Blick in die Einstellungen von Place to Pee. Dort könnt ihr übrigens auch Autohöfe aktivieren, die mit Version 1.3.0 in die App integriert wurden.

Darüber hinaus wurde Place to Pee optisch ein wenig auf Vordermann gebracht und hat auch ein neues Icon erhalten. Mit den kommenden Updates will der deutsche Entwickler zudem ineinander übergehende Autobahnen berücksichtigen und bessere Planungsmöglichkeiten vor Fahrtantritt sowie eine Siri-Integration in seine App einbauen.

Place to Pee steht für das iPhone zum Download bereit und kann auf der Autobahn zehn Mal kostenlos ausprobiert werden. Danach muss die App für 2,99 Euro freigeschaltet werden. Für mich ein absolut fairer Preis, denn mir ist keine vergleichbare App bekannt, die sich darüber hinaus auch noch so gut in CarPlay direkt im Auto nutzen lässt, wenn der Beifahrer nicht manuell am Handy nach der nächsten Raststätte Ausschau halten kann.