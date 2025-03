Blauer Kreis bei WhatsApp: Meta AI startet im Messenger

Wie vor ein paar Tagen angekündigt, startet der eigene KI-Assistent Meta AI auch in Deutschland. Im WhatsApp Messenger ist der Zugriff auf Meta AI ab sofort erfolgt, allerdings handelt es sich um einen langsamen Rollout, sodass die Funktion noch nicht sofort auf allen Geräten freigeschaltet ist.

Meta AI zeigt sich als blau-lila Kreis am unteren Bildschirmrand und setzt auf das Sprachmodell Llama 3.2. Meta sagt über die Funktion: „Meta Al ist ein optionaler Dienst von Meta, der KI-Modelle verwendet, um Antworten bereitzustellen. Meta Al kann nur Nachrichten lesen, die Personen damit teilen. Meta kann keine anderen Nachrichten in deinen persönlichen Chats lesen, da persönliche Nachrichten Ende-zu-Ende-verschlüsselt bleiben. Teile keine Informationen, insbesondere nicht zu sensiblen Themen, über Dritte oder dich selbst, von denen du nicht möchtest, dass die Kl sie speichert und verwendet. Meta teilt Informationen mit ausgewählten Partnern, damit Meta Al relevante Antworten liefern kann. Nachrichten werden von einer Kl generiert. Einige können falsch oder unangemessen sein.“

Meta AI beantwortet Fragen direkt in WhatsApp

In WhatsApp kann man einfach „@MetaAI“ gefolgt von einer Frage oder Aufforderung in eine Chat-Gruppe eingeben und erhält daraufhin eine Antwort. Laut Meta soll der KI-gestützte Assistent dabei helfen, Gruppenausflüge zu planen, Rezeptideen zu sammeln, Diskussionen zu schlichten oder einfach etwas Unterhaltung in den Chat zu bringen.

Neben der Beantwortung von Fragen kann der Meta-Chatbot auch genutzt werden, um relevante Beiträge und Reels anzuzeigen. Dafür reicht eine Anfrage wie „Zeige mir Inhalte über Vancouver Island“. Zudem kann Meta AI auf Informationen aus dem gesamten Internet zugreifen und entsprechende Antworten liefern.

Meta beschreibt seinen KI-Assistenten als „führenden digitalen Begleiter für Menschen weltweit“, der durch personalisierte Interaktionen soziale Erlebnisse verbessern soll. Ob die Konkurrenz von ChatGPT, Google Gemini und Apple Intelligence diese Einschätzung teilt, bleibt allerdings fraglich.