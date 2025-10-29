Apple arbeitet an OLED-Displays für iPad und MacBook

Mark Gurman hat mal wieder seine Glaskugel poliert und liefert uns einen neuen Ausblick in die Apple-Welt. Dieses Mal sieht er OLED-Displays, die in den kommenden Jahren in weitere Apple-Geräte eingebaut werden sollen. Bisher nutzt Apple die fortschrittliche Bildschirm-Technologie im iPad Pro, aber auch das iPad mini, iPad Air, MacBook Pro und MacBook Air sollen diese Technik erhalten.

Einer der ersten Kandidaten für ein Update könnte ausgerechnet das kleine iPad mini sein, hier hält Gurman das Update bereits im kommenden Jahr für möglich. Zudem soll das iPad mini, wie bereits das iPhone seit etlichen Jahren, wasserresistent gestaltet sein.

Länger warten müssen wir auf die OLED-Technik dagegen im iPad Air, wenn die Vorhersage von Mark Gurman korrekt ist. Das wohl beliebteste Tablet von Apple wird mit dem kommenden Update im nächsten Frühjahr weiterhin mit einem klassischen LCD-Display ausgeliefert. das OLED-Update soll dann erst 2027 folgen. Für das einfache iPad soll es bisher keine OLED-Pläne geben.

Gerade erst frisch aktualisiert wurde das MacBook Pro. Bis zum nächsten Update ist hier also mindestens noch ein Jahr Zeit, dann aber soll auch ein OLED-Bildschirm in die Arbeitsmaschine integriert werden. Danach will sich Apple um das MacBook Air kümmern, hier soll es aber frühestens im Jahr 2028 so weit sein.

Was ist OLED überhaupt?

Ihr habt absolut keine Ahnung, was es mit diesem OLED auf sich hat? Die Abkürzung steht für „Organic Light Emitting Diode“ und bezeichnet eine Displaytechnologie, bei der organische Materialien selbstständig Licht emittieren, sobald Strom fließt. Im Gegensatz zu LCDs benötigen OLEDs keine Hintergrundbeleuchtung, was sie dünner, flexibler und energieeffizienter macht. Jeder einzelne Pixel kann einzeln ein- oder ausgeschaltet werden, wodurch perfektes Schwarz, hoher Kontrast und leuchtende Farben entstehen. Einer der Nachteile der Technik: Sie ist bedeutend teurer.