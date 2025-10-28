iPhone 18: Kamera-Kontrollbutton soll in nächster Generation vereinfacht werden

Laut neuer Informationen eines chinesischen Leakers soll Apple daran arbeiten, den Kamera-Kontrollbutton für die nächste iPhone 18-Generation zu überarbeiten, um Kosten einzusparen. Die berichtet der Weibo-Account Instant Digital.

Der aktuelle seitlich angeordnete Kamera-Kontrollbutton der iPhone 17-Modelle nutzt sowohl kapazitive als auch drucksensitive Sensoren, die unter einer Saphirglasoberfläche liegen. Die kapazitive Schicht erkennt Berührungsgesten, während der Kraftsensor verschiedene Druckstufen für Tippen, Drücken und Wischen erkennt.

Wie der Weibo-Account nun berichtet, soll Apple die kapazitive Sensorschicht des Buttons entfernen und stattdessen nur die Druckerkennung beibehalten, um die Kamerasteuerung auf dem iPhone 18 umzusetzen. Diesen Ansatz verfolgen bereits andere Smartphone-Hersteller, beispielsweise OPPO mit dem X8 Ultra, oder auch Vivo mit dem X200 Ultra. Diese drucksensitiven Sensoren können leichtes Tippen, festes Drücken und auch Wischgesten voneinander unterscheiden.

Der Leaker berichtet weiter, dass in späteren Versionen des Buttons auch piezoelektrische Keramiken eingeführt werden könnten, um ein lokalisiertes haptisches Feedback ermöglichen zu können. Dies könnte ein erster Schritt in Richtung Solid-State-Tasten sein, an denen Apple Gerüchten zufolge bereits seit einiger Zeit arbeitet. Es ist durchaus möglich, dass diese erstmals im Jubiläums-iPhone, dem iPhone 20, das 2027 erscheinen soll, zum Einsatz kommen werden.

Wenn man von den üblichen Aktualisierungs-Zyklen von Apple ausgeht, wird das iPhone 18 Air, das iPhone 18 Pro, das iPhone 18 Pro Max und ein faltbares Modell voraussichtlich im September des nächsten Jahres vorgestellt und auf den Markt kommen. Spätestens dann werden wir mehr wissen, ob Apple sukzessive Änderungen an der Kamera-Kontrolltaste vornehmen wird.