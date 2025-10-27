iPhone: Apples eigener Bildsensor könnte im Jubiläumsmodell debütieren

Um sich von der Konkurrenz auf dem Smartphone-Markt abzuheben, sind auch bei Apple stetig Innovationen gefragt. Da eine gute Kamera mittlerweile einer der Verkaufsargumente bei hochwertigen Smartphones ist, arbeitet man bei Apple offenbar an einer neuen Technologie, die mit dem vermuteten iPhone 20, das 2027 zum 20. Jubiläum des Apple-Smartphones auf den Markt kommen soll, eingeführt werden könnte.

Neue Informationen aus einem südkoreanischen Naver-Blog legen nahe, dass Apple eine sogenannte LOFIC Kamerasensor-Technologie im 2027er iPhone-Lineup integrieren könnte. Diese Technologie würde es den iPhones ermöglichen, Fotos mit weitaus mehr Details sowohl in hellen als auch in dunklen Bereichen derselben Aufnahme aufzunehmen, ohne dass dabei Informationen verloren gehen. MacRumors erklärt dazu auch:

„LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) ist eine Bildgebungstechnologie der nächsten Generation, die es jedem Pixel ermöglicht, je nach Helligkeit der Szene unterschiedliche Lichtmengen zu speichern. Dadurch kann ein Sensor Details sowohl in hellen Lichtern als auch in dunklen Schatten innerhalb eines einzigen Bildes erfassen und potenziell einen Dynamikumfang von bis zu 20 Blendenstufen erreichen – vergleichbar mit High-End-Kinokameras und nahe am Bereich des menschlichen Sehvermögens.“

Auch andere Smartphone-Hersteller wollen LOFIC nutzen

Der Blog des Users „yeux1122“ berichtet außerdem, dass auch andere Smartphone-Hersteller diese Technologie auf dem Schirm haben. So sollen chinesische Anbieter wie Honor, Xiaomi und Huawei die LOFIC-Sensortechnologie bereits im Jahr 2026 in ihren Flaggschiff-Modellen zusammen mit neuen Sony-Sensoren einsetzen. Auch OPPO und Vivo sollen laut des Blogs daran arbeiten, entsprechende Smartphones zu entwickeln.

Es ist daher nur nachvollziehbar, dass auch Apple auf diese Weiterentwicklung aufspringt und schon bald selbst die LOFIC-Technologie in den eigenen iPhones verwenden will. Derzeit nutzt das Unternehmen in allen iPhone-Modellen noch Bildsensoren von Sony, die zwar auch ein zweischichtiges Design aufweisen – allerdings würde die LOFIC-Innovation weitere Features aufweisen und gleichzeitig weniger Platz benötigen. Laut Berichten zufolge soll Apple bereits einen funktionierenden Prototypen entwickelt, der momentan getestet wird.