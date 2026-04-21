Apple Sports bekommt noch mehr Daten und neue Widgets

Ich persönlich kann mich mit Apple Sports (App Store-Link) noch nicht so wirklich anfreunden, insbesondere die Fußball-Ticker sind doch sehr generisch und wenig informativ geschrieben. Das ist schade, denn die iPhone-App ist wohl die einzige Anwendung, die Ticker-Einträge auch auf dem Sperrbildschirm anzeigen kann.

Immerhin wird Apple nicht müde und liefert regelmäßige Updates, um die hauseigene Sports-Anwendung besser zu machen. Seit dem letzten Update könnt ihr eure Lieblingsmannschaften für die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft auswählen. Und auch mit der aktuellen Aktualisierung gibt es wieder neue Daten und Funktionen.

Noch mehr Informationen rund um Formel-1-Rennen

Formel-1-Fans können in Apple Sports ab sofort Wetterbedingungen für den aktuellen Grand Prix nachschlagen. Unter anderem soll die App Daten wie Asphalttemperatur oder Windgeschwindigkeit liefern. Was noch alles angezeigt wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt leider nicht ersichtlich, da in den nächsten sieben Tagen kein Rennen stattfindet.

Außerdem bietet Apple Sports ab sofort kleinere Widgets, die nur vier Plätze auf dem Homescreen belegen. Hier könnt ihr euch Daten zu eurer Lieblingsmannschaft oder eurer favorisierten Liga anzeigen lassen. Und das nicht nur auf dem Homescreen eures iPhones, sondern auch in CarPlay.

Apple Sports steht kostenlos zum Download bereit – in den USA schon länger, in Deutschland seit dem vergangenen Herbst. Neben verschiedenen Fußball-Ligen aus der ganzen Welt sowie Sportarten wie Tennis oder Golf spielen US-Themen wie NBA, NHL, NFL oder MLB eine zentrale Rolle.