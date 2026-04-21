Beats erweitert Produktportfolio: Neues 3-Meter-USB-C-Kabel für mehr Flexibilität

Beats erweitert Produktportfolio: Neues 3-Meter-USB-C-Kabel für mehr Flexibilität

Ab sofort für 29,99 Euro bei Apple erhältlich

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Ein rotes Beats-Ladekabel lädt ein Smartphone auf

Das primär für Audio-Produkte bekannte Unternehmen Beats hat sein Zubehörsortiment um ein drei Meter langes USB-C-auf-USB-C-Kabel erweitert. Das Kabel, das durch sein robustes Design und hohe Langlebigkeit überzeugen will, richtet sich an Nutzer und Nutzerinnen, die Wert auf Flexibilität und Bewegungsfreiheit beim Laden ihrer Geräte legen. Ab sofort ist das neue Produkt in über 50 Ländern in den Farben Power-Schwarz, Energie-Grau, Turbo-Blau und Blitz-Rot erhältlich.

Das Kabel ist speziell für den täglichen Gebrauch konzipiert und zeichnet sich durch ein gewebtes Design aus, das Kabelsalat und Abnutzung vorbeugt. Dank einer Verstärkung im Inneren ist es besonders strapazierfähig und für ultraschnelles Laden mit bis zu 240 Watt optimiert. Dies ermöglicht nicht nur ein effizientes Aufladen, sondern verbessert auch das Nutzererlebnis beim Synchronisieren von Daten, bei der Audioübertragung oder der Nutzung von CarPlay. Die Kompatibilität mit USB-C-Geräten von Apple und Android macht das Kabel vielseitig einsetzbar.


Um die hohe Qualität und Leistung zu gewährleisten, durchlaufen die Kabel von Beats während der Entwicklung und Fertigung umfangreiche Tests. Diese umfassen Tausende von Teststunden, um Langlebigkeit und Zuverlässigkeit zu sichern. Das neue 3-Meter-Kabel eignet sich somit ideal für den Einsatz im Alltag, beispielsweise zum Laden von Beats-Produkten, Laptops oder anderen USB-C-Geräten. Die zusätzliche Länge bietet mehr Komfort, etwa beim Entspannen auf dem Sofa oder beim Bewegen im Raum, während Geräte geladen werden oder Inhalte gestreamt werden.

Beats mit breiter Palette an Ladekabeln

Ein dunkelblaues Beats-Ladekabel lädt einen Beats-Bluetooth-Lautsprecher auf
Das Beats-Ladekabel ist in mehreren Farbvarianten erhältlich.

Neben dem neuen 3-Meter-Kabel bietet Beats weiterhin eine breite Palette an Kabeln in verschiedenen Längen und Ausführungen an. Dazu gehören USB-C-auf-USB-C-Kabel in den Längen 1,5 Meter und 20 Zentimeter sowie 2er-Packs mit 1,5 Metern Länge. Auch Kabel mit USB-A-auf-USB-C- und USB-C-auf-Lightning-Anschlüssen sind erhältlich. Die Farbauswahl umfasst Power-Schwarz, Energie-Grau, Turbo-Blau und Blitz-Rot, wobei nicht alle Farben in jeder Variante verfügbar sind. Die Preise für die bestehenden Modelle beginnen bei 24,95 Euro für Einzelkabel und 38,95 Euro für 2er-Packs.

Das neue drei Meter lange USB-C auf USB-C Kabel kann ab sofort für 29,99 Euro im Apple Online Store bestellt werden. Im Handel ist die Neuerscheinung ab Donnerstag, den 23. April 2026 verfügbar.

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Ich bin seit 2011 Teil des appgefahren-Redaktionsteams und war schon immer an Innovationen im Tech-Bereich und Gadgets interessiert. Wann immer es praktisches Outdoor-Zubehör oder interessante Foto-Apps gibt, bin ich Feuer und Flamme, denn auch in meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Rad oder der iPhone-Kamera unterwegs. Seit einiger Zeit nutze ich aktiv das Fediverse und berichte über neue Apps, Dienste und Entwicklungen.

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