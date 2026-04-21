WaterField Designs Versus Gaming Sling: Umhängetasche für zwei Handheld-Konsolen

Der bei uns im Blog wohlbekannte US-amerikanische Taschenhersteller WaterField Designs hat mit der Versus Gaming Sling eine neue Umhängetasche vorgestellt, die speziell für den Transport von zwei Handheld-Spielkonsolen entwickelt wurde. Die kompakte Tasche trennt die Hauptkonsole von einem zweiten Gerät, Zubehör oder Alltagsgegenständen in zwei separaten Fächern und richtet sich damit an Gamer, die mehrere Geräte gleichzeitig mitführen möchten.

Die Tasche wurde als Reaktion auf Kundenwünsche konzipiert, die nach einer praktischen Lösung für den Transport von zwei Konsolen suchten. Das hintere, gepolsterte Fach bietet Platz für das Hauptgerät, während das vordere Fach flexibel für ein zweites Handheld, Zubehör oder persönliche Gegenstände genutzt werden kann. Durch das strukturierte Design bleibt die Tasche flach und eignet sich sowohl für den Gaming-Bereich als auch für den täglichen Gebrauch.

Gary Waterfield, Gründer des Unternehmens, erklärt die Notwendigkeit einer solchen Lösung: „Viele Nutzer tragen mehrere Geräte mit sich, um auf verschiedene Spielebibliotheken zugreifen zu können. Die ‚Versus‘ bietet der Hauptkonsole einen geschützten Platz, während das vordere Fach flexibel bleibt.“ Der abnehmbare Gurt ermöglicht es zudem, die Tasche mit einer oder zwei Konsolen auch ohne Schulterriemen zu nutzen.

Gepolsterte Innenwände schützen die Konsolen

Mit der wachsenden Beliebtheit von Handheld-Gaming tragen viele Personen zunehmend mehrere Geräte bei sich, um auf unterschiedliche Spieleplattformen zugreifen zu können. Geräte wie das Valve Steam Deck, ASUS ROG Ally oder die Nintendo Switch 2 bedienen verschiedene Ökosysteme, was Gamer dazu veranlasst, mehrere Konsolen oder Zubehörteile mitzuführen. Die neue Versus Gaming Sling will diesen Trend widerspiegeln und will Schutz, Organisation und ein schlichtes Design in einer kompakten Form vereinen.

Das hintere Fach der Tasche ist mit weichem, gepolstertem Material ausgekleidet, das die Konsole von allen Seiten schützt. Zwei gepolsterte Innenwände sichern den Bildschirm und bieten gleichzeitig Stauraum für Spielkarten oder flache Gegenstände. Geschlossenzellige Schaumstoffplatten verstärken die Struktur und absorbieren Stöße, während das vordere Fach mit goldfarbenem Futter für bessere Sichtbarkeit ausgestattet ist.

Drei Stretch-Netz-Taschen und zwei offene Fächer im vorderen Bereich sorgen für Ordnung bei Ladegeräten, Kabeln und Controllern. Zudem bietet das Fach Platz für ein zweites Handheld-Gerät oder Alltagsgegenstände wie Geldbörse oder Kopfhörer. Eine externe Reißverschlusstasche an der Vorderseite hält häufig benötigte Gegenstände wie ein Smartphone griffbereit.

Verstellbarer Tragegurt und wasserabweisende Reißverschlüsse

Die Tasche ist in ballistischem Nylon oder gewachstem Canvas mit Lederakzenten erhältlich. Hochwertige Metallbeschläge und wasserabweisende Reißverschlüsse sorgen für Langlebigkeit und Wetterbeständigkeit. Ein verstellbarer Gurt mit Magnetschnalle ermöglicht ein schnelles An- und Ablegen. Mit Maßen von 31,8 x 14,0 x 10,2 cm und einem Gewicht von 499 (Nylon) bzw. 590 Gramm (Canvas) ist die Neuerscheinung gleichzeitig kompakt genug, um beim Transport nicht zu dick aufzutragen.

Die neue WaterField Designs Versus Gaming Sling ist ab sofort für 229 US-Dollar auf der Website von WaterField Designs vorbestellbar, und zwar in den vier Farbvarianten Schwarzes Nylon/Schwarzes Leder, Schwarzes Nylon/Weißes Leder, Schwarzes Nylon/Braunes Leder sowie Gewachstes Canvas/Braunes Leder. Die Auslieferung ist ab dem 24. April 2026 geplant. Auch wir haben bereits ein Testexemplar der praktischen Neuerscheinung angefragt und werden euch hoffentlich bald unsere ersten eigenen Eindrücke zur Versus Gaming Sling mitteilen können.