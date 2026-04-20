Narwal Flow 2 startet: Konkurrenz für Dreame und Roborock?

Wenn es um Saug- und Wischroboter geht, dann sind die Marken Dreame und Mova sowie Roborock ganz weit vorne. Zumindest auf dem asiatischen Markt gehört auch Narwal zu den absoluten Spitzenreitern. Nun gibt es neues Futter für den deutschen Markt, denn der Narwal Flow 2 ist ab sofort erhältlich. Wir sind aktuell noch mit dem Testen beschäftigt, die ersten Informationen teilen wir pünktlich zum Launch aber schon gerne mit euch.

Der Narwal Flow 2 ist in zwei verschiedenen Varianten verfügbar. Den Saug- und Wischroboter mit einer klassischen Basisstation inklusive Tanks für Frischwasser und Abwasser bekommt ihr für 1.099 Euro. Das Modell mit einer kompakten Basisstation und festen Wasseranschlüssen gibt es für 1.299 Euro. Beide Roboter sind bis Mai zum Startpreis verfügbar und sollen später 200 Euro mehr kosten.

Ich teste aktuell den Narwal Flow 2 mit kompakter Basisstation. Zum Anschluss an das Frischwasser legt Narwal leider nur 1/2 Zoll große Adapter bei, was nicht ganz zu den sonst üblichen 3/8 Zoll von deutschen Installationen passt. Hier sind also Adapter notwendig. Beim Abwasser geht Narwal wie quasi alle asiatischen Hersteller leider davon aus, dass ihr den dünnen Schlauch einfach in ein Loch am Boden führen könnt. Auch hier muss also etwas gebastelt werden, der Aufwand lohnt sich meiner Meinung nach aber.

Das sind die Highlights des Narwal Flow 2

Eine große Besonderheit des Narwal Flow 2 ist ohne Zweifel die Tatsache, dass mit heißem Wasser gereinigt wird – und zwar nicht das Wischpad in der Station, sondern tatsächlich der Boden. 60 Grad heißes Wasser soll dafür sorgen, dass selbst hartnäckige Alltagsverschmutzungen effektiv gelöst werden. Wie alle Walzen-Roboter wird dabei ständig frisches Wasser verwendet.

Als einer von wenigen Robotern nutzt Narwal beim Flow 2 erneut eine extrem breite und flache Wischwalze, die einen langen Kontakt zum Boden bietet und die mechanische Wirkung so erhöht. Unterstützt wird die ganze Geschichte durch eine ordentliche Saugkraft mit 31.000 Pascal. Spannend dabei: Die CarpetFocus-Technologie mit ihrem 4,2-fachen Instant-Saugkraft-Boost. Eine adaptive Druckplatte sorgt für eine präzise, luftdichte Abdichtung direkt an den Teppichfasern.

Die Hardware kann sich durchaus sehen lassen, nun muss sich der Narwal Flow 2 noch in der Praxis beweisen. Bereits aufgefallen ist mir, dass der Hersteller unbedingt noch ein wenig Arbeit in seine App und vor allem die Übersetzungen stecken sollte. Die deutschen Texte sind zum Teil wirklich haarsträubend.