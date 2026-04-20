MacBook Air mit M4-Chip für nur 799 Euro im Angebot

Mit dem MacBook Neo hat Apple in diesem Jahr bereits einen echten Preishit vorgestellt. Ein paar Kompromisse muss man dafür zwar eingehen, insgesamt hat das Neo aber mit einer soliden Leistung gepunktet. Wenn euer Budget ein kleines bisschen mehr hergibt, bekommt ihr mit dem MacBook Air einen noch leistungsstärkeren Kandidaten.

Ausgehend vom regulären Listenpreis in Höhe von 979 Euro für das MacBook Air M4 mit 256 GB Speicherplatz bietet euch MediaMarkt aktuell einen spannenden Rabatt. Ihr bekommt das MacBook Air für nur 799 Euro und könnt dabei sogar aus den drei Farben Himmelblau, Polarstern und Mitternacht wählen. Nur die silberne Variante ist etwas teurer. Im Internet-Preisvergleich kostet das MacBook Air übrigens mindestens 859 Euro, MediaMarkt bietet euch also den aktuell besten Preis.

Das MacBook Air ist neben dem schnellen M4-Chip auch mit einem 13,6 Zoll Display ausgestattet. Es verfügt über eine kleine Aussparung für die Kamera, neben der „Notch“ ist links und rechts Platz für die Menüleiste von macOS. So passt insgesamt ein kleines bisschen mehr Inhalt auf das Display. Neben der Leistung des M4 bietet das MacBook Air gegenüber dem MacBook Neo auch das bessere und größere Trackpad sowie leistungsfähigere Lautsprecher.