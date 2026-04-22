Govee startet neue kabellose Tischleuchte im klassischen Design

Es gibt mal wieder ein neues Beleuchtungsprodukt von Govee. In Anlehnung an die bereits seit einigen Jahren erhältliche portable Tischleuchte von Philips Hue bringt der asiatische Hersteller jetzt seine eigene klassische Tischleuchte auf den Markt. Mit 69,99 Euro ist man etwas günstiger aufgestellt, aber was genau bekommt man dafür?

Die Tischleuchte von Govee ist knapp 35 Zentimeter hoch und verbindet sich per WLAN mit dem heimischen Smart Home. Über die WLAN-Verbindung ist auch eine Anbindung an Matter möglich, um die rudimentären Funktionen der Tischleuchte zu nutzen. Farbe, Helligkeit sowie Ein und Aus können so über die Apple Home App und Siri gesteuert werden. Auch andere Sprachassistenten wie Amazon Alexa werden unterstützt.

Den vollen Funktionsumfang gibt es wie immer nur über die Hersteller-App. Ich bin ja kein großer Fan der Anwendung von Govee. Dort sind für die Tischleuchte über 70 Szenen hinterlegt, zudem kann das Licht über die App zur Musik synchronisiert werden. Die nach unten gerichteten LEDs sind dabei in acht Zonen aufgeteilt und können auch Farbverläufe darstellen. Zusätzlich steht zur Steuerung ein Knopf oben auf dem Lampenschirm zur Verfügung.

Energiesparmodus beschränkt Funktionen der Govee Tischleuchte

Eine wichtige Sache sollte man vor dem Kauf beachten: Die bis zu 500 Lumen helle Tischleuchte von Govee wechselt automatisch in den Energiesparmodus, wenn sie vom USB-C-Kabel getrennt wird. Die Tischleuchte ist dann nicht mehr ganz so hell und auch das WLAN-Modul wird deaktiviert, damit der Akku länger hält. Der Energiesparmodus kann in der App deaktiviert werden.

Im Vergleich zur rund 40 Euro teureren Tischleuchte von Philips Hue fehlt dem Pendant von Govee eine Ladestation. Das finde ich bei der Hue Go ungemein praktisch, da man nicht immer das Kabel einstecken muss. Außerdem kommt die Tischleuchte von Govee als Bausatz, wobei das bei der kompakten Größe im Anschluss wenig auffällt als bei den großen Stehleuchten.

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