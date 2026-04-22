John Ternus verspricht: Apple wird die Welt ein weiteres Mal verändert

Es ist die Nachricht der Woche, wenn nicht sogar des Monats oder des Jahres: Tim Cook gibt seinen Chefposten am 1. September 2026 an John Ternus ab. Und der nächste Apple-CEO hat der Belegschaft in Cupertino gleich mal versprochen, wohin die Reise gehen wird.

Laut Mark Gurman von Bloomberg haben der aktuelle und der kommende Geschäftsführer von Apple ein Meeting im Steve Jobs Theatre im Apple Park abgehalten. „Vor uns liegt eine unglaubliche Roadmap“, soll Ternus der anwesenden Apple-Belegschaft mitgeteilt haben. „Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass dies die spannendste Zeit meiner gesamten Karriere ist, um bei Apple Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln.“

Künstliche Intelligenz soll eine wichtige Rolle bei Apple spielen

Insbesondere das Thema künstliche Intelligenz hat bei seiner „Antrittsrede“ eine wichtige Rolle gespielt. „KI wird nahezu unbegrenzte Möglichkeiten eröffnen“, soll Ternus gesagt haben. „Wir werden weiterhin neue Möglichkeiten erschließen können, die völlig neue Chancen für unsere Produkte und Dienstleistungen eröffnen, und ich bin schon sehr gespannt darauf, was das für unsere Nutzer bedeuten wird.“

Und dann gab es noch Worte, die nicht hätten kleiner ausfallen können. Der zukünftige Apple-Chef sagte: „Wir sind dabei, die Welt wieder einmal zu verändern.“ An diesen Aussagen wird sich Ternus in den kommenden Jahren wohl messen lassen müssen. Definitiv eine sportliche Ausgangslage für den ehemaligen Hardware-Chef des Unternehmens.

Tim Cook teilte mit, dass er noch für eine lange Zeit ein Teil von Apple bleiben wird. Ab dem 1. September wird er zum „Executive Chairman“ und behält damit eine beratende Funktion. „Ich werde bei bestimmten Aufgaben des Unternehmens mitwirken, unter anderem durch den Austausch mit politischen Entscheidungsträgern weltweit“, teilte Tim Cook mit.