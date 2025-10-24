Acefast Cube: 3-in-1-Ladestation mit Coupon zum Spottpreis von 13,99 Euro sichern

Wer noch eine kompakte 3-in-1-Ladestation benötigt, dafür aber keine Unsummen ausgeben möchte, sollte sich aktuell ein absolutes Schlagerangebot von Acefast genauer ansehen. Bei Amazon gibt es nämlich noch bis Ende dieses Jahres den Acefast Cube, der designtechnisch an den Anker 3-in-1 Cube erinnert, zu einem echten Kracherpreis von nur 13,99 Euro. Sonst werden für das Produkt zwischen 34 und 40 Euro fällig.

Auch ich hatte den Acefast Cube bereits in einem kleinen Review genauer unter die Lupe genommen. Grundsätzlich liefert der Acefast Cube sehr gute Lade-Spezifikationen: Ein kompatibles iPhone wird magnetisch mit Qi2 mit bis zu 15 Watt aufgeladen, was das Gerät beim Auflegen auf das Ladepad auch mit der entsprechenden Lade-Animation quittiert. Eine Apple Watch lässt sich, je nach Generation, mit bis zu 5 Watt laden, die AirPods können mit bis zu 3 Watt aufgeladen werden. Der neue Qi2.2-Standard ist nicht mit an Bord.

Im geschlossenen bzw. zusammengeklappten Zustand misst der Ladewürfel nur 6,5 x 6,9 x 6,0 cm und wiegt 248 Gramm, inklusive des separaten Apple Watch-Ladepucks, der praktischerweise magnetisch in der Unterseite verstaut werden kann. Damit ist die 3-in-1-Ladestation eine hervorragende Lösung, wenn es um eine Nutzung auf Reisen oder auf dem Schreibtisch im Büro geht, wenn nicht allzu viel Platz vorhanden ist.

Ebenfalls praktisch: Das aufklappbare Qi2-Ladepad für das iPhone kann um bis zu 60 Grad für eine flexible Nutzung im Hoch- und Querformat geneigt werden. Damit eignet sich das Gerät auch zum Ansehen von Videos oder für Videoanrufe, während es geladen wird. Das kabellose Ladegerät ist zudem FCC-zertifiziert und verwendet intelligente Schutztechnologien, darunter eine Temperaturkontrolle, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz und Überstromschutz, um sicherzustellen, dass die aufgelegten Geräte sicher und schnell geladen werden.

Gesamtersparnis beträgt satte 65 Prozent

Wichtig zu wissen: Zwar ist der separate Ladepuck für die Apple Watch insofern praktisch, als dass er so auch mit anderen Geräten, beispielsweise an einem MacBook, verwendet werden kann. Durch die Befestigung an der Seite des Würfels besteht aber keine Möglichkeit, den Winkel des Pucks selbst zu bestimmen. Wer also gerne in der Nacht einen Blick auf die Apple Watch werfen möchte, bekommt diese Möglichkeit leider nicht geboten. A propos Nacht: Ist die Ladestation mit dem Stromnetz verbunden, leuchtet an der Front eine blaue LED auf. Dies könnte empfindliche Personen stören, wenn der Würfel auf dem Nachttisch verwendet wird.

Abgesehen von diesen kleinen Hinweisen können wir euch den Acefast Cube allerdings sehr ans Herz legen, wenn ihr noch eine kompakte 3-in-1 Ladestation für iPhones, die Apple Watch und die AirPods benötigt. Mit dem Rabattcode JJ59B82I, den ihr während des Bestellvorgangs bei Amazon eingebt, und dem auf der Produktseite zu aktivierendem Coupon für 15 Prozent Rabatt kommt ihr schlussendlich auf einen Gesamtpreis in Höhe von 13,99 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 65 Prozent im Vergleich zum aktuellen Standardpreis von 39,99 Euro. Die Coupon- und Rabattcode-Kombination ist noch bis zum 19. November dieses Jahres gültig.